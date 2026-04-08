Truck fire: पुणे–बंगळूर महामार्गावर आयशर ट्रक जळून खाक; आनेवाडी फाट्यावर प्रशासनाच्या हलगर्जीपणावर संताप, लाखोंचे नुकसान!

आनेवाडी: पुणे–बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर आज सकाळी मोठी दुर्घटना घडली असून, आनेवाडी टोल नाक्याजवळ आयशर ट्रकला भीषण आग लागून लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या घटनेमुळे काही काळ परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते..मुंबईहून बंगळूरकडे रेगझीन, प्लायवुड आणि इतर पार्सल साहित्य घेऊन जाणारा आयशर ट्रक (क्र. KA 05 AN 6848) सकाळी सुमारे 9.30 वाजण्याच्या सुमारास आनेवाडी टोल नाक्यावर पोहोचला असता, ट्रकमधून धूर निघत असल्याचे टोल कर्मचाऱ्यांच्या व विक्रेत्यांच्या लक्षात आले. त्यांच्या सतर्कतेमुळे चालक राहूल सिंग यांना त्वरित सूचना देण्यात आली..प्रसंगावधान राखत चालकाने ट्रक आनेवाडी फाट्यावरील सेवा रस्त्यावर उभा केला. काही वेळातच गरवारे व किसनवीर कारखान्याच्या अग्निशामक गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या आणि आग आटोक्यात आणण्यात यश आले. मात्र, अग्निशामक वाहन पोहोचण्यात झालेल्या उशिरामुळे ट्रकमधील संपूर्ण माल जळून खाक झाला..भुईंज पोलीस स्टेशनचे अधिकारी डी जी शिंदे यांनी सहायक पोलीस निरीक्षक पृथ्विराज ताटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली घटनास्थळी पाहणी करून घटनेची नोंद घेतली आहे. आनेवाडी टोल नाक्यावर असणारे कर्मचारी विक्रेते व आनेवाडी परिसरातील युवक यांनी नेहमीच अश्या घटनावेळी प्रसंगवधान दाखविले आहे त्यांच्यामुळे अनेकदा गँभीर घटना होता होता राहिल्या आहेत त्यामुळे त्यांचे परिसरातून कौतुक होत आहे..गेल्या महिन्याभरात ही दुसरी अशी घटना असून, टोल नाक्यावर कायमस्वरूपी अग्निशामक यंत्रणा उपलब्ध करावी, अशी मागणी यापूर्वीच करण्यात आली होती. दैनिक सकाळ मधूनही याबाबत वारंवार बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. तरीही प्रशासनाने कोणतीही ठोस कार्यवाही न केल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.