Deputy CM Eknath Shinde: मराठा आरक्षणाबाबत नियमातून मार्ग निघेल: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे; शरद पवारांनी आतापर्यंत काय केले?

Deputy CM Shinde Assures Path for Maratha Reservation: ‍राज्यात जेवढे समाज आहेत, त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. त्यांना मदत झाली पाहिजे, हीच आमची भूमिका आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आपण शिंदे समिती तयार केली. शिंदे समितीमुळे जवळजवळ आठ- दहा लाख कुणबी नोंदी सापडल्या.
कास : मराठा आरक्षणाबाबत आम्ही सकारात्मक आहोत. कायम टिकणारे व कायदेशीर आरक्षण देण्यासाठी मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. आम्ही त्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमली आहे आणि त्यांचे त्यावर काम सुरू आहे. कायदा आणि नियमाच्या चौकटीत बसून मार्ग निघेल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

