Deputy CM Eknath Shinde: मराठा आरक्षणाबाबत नियमातून मार्ग निघेल: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे; शरद पवारांनी आतापर्यंत काय केले?

कास : मराठा आरक्षणाबाबत आम्ही सकारात्मक आहोत. कायम टिकणारे व कायदेशीर आरक्षण देण्यासाठी मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. आम्ही त्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमली आहे आणि त्यांचे त्यावर काम सुरू आहे. कायदा आणि नियमाच्या चौकटीत बसून मार्ग निघेल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. .Maratha Reservation:'आंदोलकाला हृदयविकाराचा झटका अन् बॉम्बे हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी दिले जीवदान, डॉक्टरांचे काैतुक.श्री. शिंदे हे गणेशोत्सवानिमित्त शनिवारी रात्री उशिरा दरे (ता. जावळी) गावी दाखल झाले. त्यानंतर त्यांनी आज सायंकाळी पत्रकारांशी संवाद साधला. राज्यात जेवढे समाज आहेत, त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. त्यांना मदत झाली पाहिजे, हीच आमची भूमिका आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आपण शिंदे समिती तयार केली. शिंदे समितीमुळे जवळजवळ आठ- दहा लाख कुणबी नोंदी सापडल्या..आता सातारा व हैदराबाद गॅझेटचं कामही आपण निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्याकडे दिलेले आहे; पण आम्हाला आत्ताच आणि इथेच आरक्षण द्या, असे जरांगे यांचे मत आहे. हे आरक्षण देण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनच आरक्षण द्यावे लागेल. या प्रक्रिया पूर्ण न करता ते कसे शक्य आहे, असा सवाल शिंदे यांनी व्यक्त केला. हैदराबाद, सातारा गॅझेट व सगेसोयरे याबाबत आता मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत चर्चा सुरू असून, त्यावर योग्य तो निर्णय होईल, असेही श्री. शिंदे यांनी सांगितले..महायुती सरकारने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळाची दहा लाखांची मर्यादा पंधरा लाख रुपये केली. सारथीसारख्या योजनेच्या माध्यमातून अनेक लोक स्पर्धा परीक्षांद्वारे पुढे आले. अनेक मराठा तरुण परदेशी शिक्षण घेत आहेत. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेत जवळपास १७ लाख विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षणासाठी आम्ही जवळपास नऊ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. मराठा आंदोलनामध्ये जे मृत्युमुखी पडले, त्यांच्या कुटुंबीयांना दहा लाख रुपयांची मदत केली. त्याचबरोबर राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात काही लोकांना नियुक्त्या दिल्या. सारथीला ३०० कोटी वाढीव निधी दिला आहे, असे भरीव काम मराठा समाजासाठी केले असल्याचेही श्री. शिंदे यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या वक्तव्यावर बोलताना त्यांनी माहिती घेऊन बोलायला हवे होते, असे श्री. शिंदे यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे दरे गावी गणरायाची पूजा, आरती करून रात्री उशिरा कुटुंबीयांसमवेत मुंबईला रवाना झाले..पवारांनी आतापर्यंत काय केले?शरद पवार यांच्या भूमिकेबद्दल बोलताना श्री. शिंदे म्हणाले, ''ते मोठे नेते आहेत. त्यांनी आतापर्यंत अनेक पदे भूषवली आहेत. मग आतापर्यंत त्यांनी या प्रश्नावर काय केले? विरोधक व सरकारने कोणत्याही समाजाला न्याय देण्यासाठी एकत्र काम करण्याची गरज आहे.''.मराठा आंदोलकांचा माझ्यावर विश्वासमराठा आरक्षणाला एकनाथ शिंदे यांचा आतून पाठिंबा असल्याच्या आरोपावर ते म्हणाले, ''मी जे काही करतो ते थेट व सर्वांसमोर करतो. त्यामुळे आजही मराठा आंदोलकांचा माझ्यावर विश्वास आहे. वाशी येथील आंदोलनावेळी काढलेली अधिसूचना मनोज जरांगे यांना दाखवून, त्यांच्या सूचना समाविष्ट करून काढली होती. त्यामुळे ते तेथून माघारी गेले. त्याबद्दल धन्यवाद देतो.''.विरोधकांना कानपिचक्याविरोधकांनी दुटप्पी भूमिका घेऊ नये.भूमिका स्वच्छ नसेल तर जनतेच्या न्यायालयात निर्णय होतो.त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण टिकवता आले नाही.जनमताचा आदर न करता ठाकरे खुर्चीसाठी विरोधकांना मिळाले.ती चूक सुधारण्याचे काम एकनाथ शिंदेंनी केले आहे..