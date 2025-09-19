सातारा

Kaas Pathar:'कास पठारावर धावणार इलेक्ट्रिक वाहने': लवकरच चार मोटारी मिळणार; कुमुदिनी तलावापर्यंत होणार सोय

Electric vehicles for tourists : राजमार्गावरील ऑफिस ते कुमुदिनीच्या फुलांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या कुमुदिनी तलावापर्यंत ही वाहने पर्यटकांची ने- आण करणार आहेत. कुमुदिनी तलाव हा मुख्य रस्त्यापासून तीन ते चार किलोमीटर आत असून, तिथे पर्यटकांना पायी चालत जावे लागते.
कास : कास पठारावर यंदाचा पुष्‍पोत्‍सव सुरू असून, फुलांचे गालिचे बहरले आहेत. हा निसर्गाचा अलौकिक नजारा पाहण्यासाठी हजारो पर्यटक कासला भेट देत असून, या पर्यटकांसाठी वन विभाग व कास समितीमार्फत लवकरच चार नवीन इलेक्ट्रिक वाहने दाखल होणार आहेत. याद्वारे पर्यटकांची ने- आण करणे सुलभ होणार आहे.

