Kaas Pathar:'कास पठारावर धावणार इलेक्ट्रिक वाहने': लवकरच चार मोटारी मिळणार; कुमुदिनी तलावापर्यंत होणार सोय

कास : कास पठारावर यंदाचा पुष्पोत्सव सुरू असून, फुलांचे गालिचे बहरले आहेत. हा निसर्गाचा अलौकिक नजारा पाहण्यासाठी हजारो पर्यटक कासला भेट देत असून, या पर्यटकांसाठी वन विभाग व कास समितीमार्फत लवकरच चार नवीन इलेक्ट्रिक वाहने दाखल होणार आहेत. याद्वारे पर्यटकांची ने- आण करणे सुलभ होणार आहे..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .वन विभाग व कास समितीच्या वतीने बाजारात नवीन दाखल झालेल्या टाटा कंपनीच्या एआयसी या मॉडेलची चार वाहने खरेदी करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. ही वाहने ताब्यात आल्यानंतर या वाहनांना पर्यटकांना बसण्यासाठी पुन्हा मॉडिफिकेशन करावे लागणार आहे. ओपन बॉडी असणाऱ्या या वाहनात साधारणत: एका वाहनात आठ ते दहा प्रवासी क्षमता असणार आहे..राजमार्गावरील ऑफिस ते कुमुदिनीच्या फुलांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या कुमुदिनी तलावापर्यंत ही वाहने पर्यटकांची ने- आण करणार आहेत. कुमुदिनी तलाव हा मुख्य रस्त्यापासून तीन ते चार किलोमीटर आत असून, तिथे पर्यटकांना पायी चालत जावे लागते. एवढे अंतर चालत जाऊन माघारी येणे महिला, लहान मुले, वृद्ध पर्यटक यांना त्रासदायक ठरत असल्याने ही वाहने सोयीची ठरणार आहेत..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.प्रदूषण मुक्ततेसाठी पाऊलकास पठारावरून बामणोलीकडे जाणारा मुख्य रस्ता असल्याने या मार्गावर वाहने नियमित असतात. पठारावरील प्रदूषण टाळण्यासाठी हंगाम काळात सरसकट वाहनांना प्रवेश दिला जात नाही. घाटाई फाट्यावरील पार्किंगमध्ये वाहने लावून पर्यटक कास पठारावर समितीच्या बसने येत असतात, तर काही वाहने कास तलावाजवळील पार्किंगवरही लावली जातात, तरीही पठारावर वाहनांची गर्दी होत असते. राजमार्ग ते कुमुदिनी तलाव हा परिसर आतापर्यंत वाहनांपासून मुक्त असून या ठिकाणी प्रदूषणमुक्ततेची काळजी घेण्याच्या दृष्टीने या मार्गावर ही इलेक्ट्रिक वाहने उपयुक्त ठरणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.