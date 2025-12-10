-पांडुरंग बर्गे कोरेगाव : अनेक बैलगाडा शर्यती जिंकलेला ‘दख्खन’ बैल हरवलेल्याला आज महिना झाला, तरी तो सापडला नसल्याने ‘दख्खन’चे मालकच नव्हे, तर राज्यासह प्रामुख्याने सातारा जिल्ह्यातील बैलगाडा मालक, शौकिनांत प्रचंड हळहळ व्यक्त होत आहे. तर ‘दख्खन’ हरवल्यापासून त्याच्या मालकाच्या वृद्ध आत्याच्या डोळ्यातील पाणी आटलेलं नाही. ‘हवं तर माझा जीव घ्या; पण आमचा दख्खन परत द्या...’ अशी आर्त हाक त्या मारत आहेत. .MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.देगाव (ता. सातारा) येथील आदेश साळुंखे व एकसळ (ता. कोरेगाव) येथील रमेश बर्गे या दोघा बैलगाडा शौकिनांनी अडीच वर्षांपूर्वी खरसुंडी यात्रेतील बाजारातून सुमारे पाऊण लाखाला एक बैल घेतला होता. पुढे त्याचे त्यांनी ‘दख्खन’ असे नामकरण केले. त्याला पौष्टिक आहार, विहार देत प्रचंड मेहनत घेऊन शर्यतींचा सराव दिला. दख्खन हळूहळू शर्यती मारू लागला व हा हा म्हणत तो बैलगाडा शर्यतींचा ‘दख्खन’ झाला. बैलगाडा मालक आणि शौकिनांमध्ये तो एक हमखास ‘विनर’ म्हणून चर्चेत आला..‘दख्खन’ने अंगापूर (ता. सातारा) येथील तीन मैदानात विजेतेपद मिळवले. त्यात एकदा गुरसाळे (ता. खटाव) येथील ‘लकी’, तर दुसऱ्या वेळी जीवन ड्रायव्हर यांच्या ‘बल्ली’ या बैलांबरोबर एकहाती शर्यतीचे विजेतेपद पटकावले. सूर्याचीवाडी (ता. खटाव) येथील मैदानही ‘दख्खन’ने गोळेवाडी (ता. कोरेगाव) येथील ‘चॉकलेट’ बैलांबरोबर जिंकले. कोरेगावच्या हिंदकेसरी मैदानात ‘दख्खन’ने पाचुंब्री येथील ‘शंभू’ बैलाबरोबर अंतिम फेरी गाठत उत्कृष्ट पळ केला होता..महाराष्ट्र केसरी चंद्रहार पाटील यांनी बोरगाव (ता. तासगाव) येथील श्रीनाथ केसरी मैदान भरवले. त्यात दख्खन शिरंबे (ता. कोरेगाव) येथील संजय जाधव यांच्या रुद्र या बैलासह उतरला होता. या जोडीकडे सर्वांचेच लक्ष होते. मैदानाच्या २७ व्या गटफेरीत दख्खनने रुद्रसह प्रथम क्रमांक मिळवत मोटारसायकल बक्षीस मिळवली. त्यामुळे बैलगाडा मालक व शौकीन आता दख्खन अंतिम फेरीत लिलया बक्षीस पटकावणार अशी अपेक्षा होती. ही विजयी फेरी जिंकल्यानंतर दख्खन व रुद्रला दावणीला बांधून मालक शर्यती पाहण्यास गेले. .दोन-अडीच तासाने उपांत्य फेरी सुरू होईल म्हणून ते पुन्हा दावणीकडे आले. मात्र, दख्खन दिसला नाही. आदेश व रमेश यांना धक्का बसला; पण कासरा सुटल्याने तो असेल जवळ कुठे तरी म्हणून शोध घेऊ लागले. मात्र, दख्खन मिळून आला नाही. मालक व त्यांच्या पाठीराख्यांच्या डोळ्यात पाणी उभे राहिले. मैदानाची सांगता झाली तरी ‘दख्खन’ मिळाला नाही. हताश होऊन रिकाम्या हाती ते गावाकडे परतले. आदेश यांच्या चुलत्यांनी तर ‘दख्खन’च्या शोधार्थ आठ ते दहा दिवस सांगली आणि परिसर पिंजून काढला. मात्र, दख्खन मिळून आला नाही..‘दख्खन’ शोधणाऱ्यास ७५ हजारांचे बक्षीस!कोणाला ‘दख्खन’ आढळून आला, तर रमेश बर्गे (मोबाईल ८९७५८ ७८७००) आणि आदेश साळुंखे (९५६१५ २१९६०) या मोबाईल क्रमांकावर कळवावे. कळवणाऱ्यास ७५ हजार रुपये रोख बक्षीस देऊन गौरव केला जाईल, असे जाहीर आवाहनही ‘दख्खन’च्या मालकांनी केले आहे..माेठी बातमी ! ‘सुरत-चेन्नई’तील २२२ किमी मार्ग बीओटीवर होणार; भारतमाला योजनेची मुदत संपल्याने निर्णय...दख्खन’ माझ्या पोरासारखा आहे. माझ्याकडे बैलांची रांग लागली आहे; परंतु मला दख्खन हवा आहे. दख्खन माझ्या लेकरांची शान आहे. त्यासाठी लागेल ते करायला मी तयार आहे. माझा जीव घ्या; पण मला दख्खन परत करा, अशी माझी पाया पडून, हात जोडून विनंती आहे.- लता शिंदे, सातारा, दख्खनच्या मालकांची आत्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.