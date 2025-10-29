सातारा

Jawan Amol Mane: 'भुईंजमध्ये जवान अमोल मानेंवर अंत्यसंस्कार'; सुटीवर आलेल्या जवानाचे आकस्मित निधन

Emotional Farewell in Bhuinj: विजयनगर- भुईंज येथील त्यांच्या निवासस्थानी भारतीय सैन्य व जिल्हा पोलिस दलाच्या वतीने शोक सलामी दिल्यानंतर सजवलेल्या रथातून घरापासून त्यांची अंत्ययात्रा काढण्यात आली. स्मशानभूमीत हवेत तीन बंदुकांच्या फैरी झाडून जिल्हा पोलिस दलाच्या वतीने मानवंदना देण्यात आली.
Soldier Amol Mane Laid to Rest in Bhuinj; Passed Away Suddenly While on Leave

सकाळ वृत्तसेवा
भुईंज : सुटीवर आलेल्या भुईंज येथील जवान अमोल अरुण माने यांच्या आकस्मित निधनानंतर मंगळवारी सकाळी त्यांच्या पार्थिवावर येथील स्मशानभूमीत शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या वेळी अमोल यांचा आठ वर्षांचा मुलगा आयुष याने पित्याला भडाग्नी दिला.

