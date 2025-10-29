Jawan Amol Mane: 'भुईंजमध्ये जवान अमोल मानेंवर अंत्यसंस्कार'; सुटीवर आलेल्या जवानाचे आकस्मित निधन

भुईंज : सुटीवर आलेल्या भुईंज येथील जवान अमोल अरुण माने यांच्या आकस्मित निधनानंतर मंगळवारी सकाळी त्यांच्या पार्थिवावर येथील स्मशानभूमीत शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या वेळी अमोल यांचा आठ वर्षांचा मुलगा आयुष याने पित्याला भडाग्नी दिला..विजयनगर- भुईंज येथील त्यांच्या निवासस्थानी भारतीय सैन्य व जिल्हा पोलिस दलाच्या वतीने शोक सलामी दिल्यानंतर सजवलेल्या रथातून घरापासून त्यांची अंत्ययात्रा काढण्यात आली. स्मशानभूमीत हवेत तीन बंदुकांच्या फैरी झाडून जिल्हा पोलिस दलाच्या वतीने मानवंदना देण्यात आली. तत्पूर्वी सैन्य दलाच्या वतीने मानवंदना देत पुष्पचक्र अर्पण करण्यात आले..भुईंज पोलिस ठाण्याच्या वतीने सहायक पोलिस निरीक्षक रमेश गर्जे यांनी पुष्पचक्र अर्पण केले. या वेळी किसन वीर कारखान्याचे उपाध्यक्ष प्रमोद शिंदे, संचालक प्रकाश धुरगुडे, भाजप नेते मोहन भोसले, गजानन भोसले, सरपंच विजय वेळे, उपसरपंच शुभम पवार, भरत भोसले व सर्व ग्रामपंचायत सदस्य, महसूल मंडल अधिकारी लतिका कोरडे, तलाठी मोहन जाधव, ग्रामविकास अधिकारी मल्हारी शेळके आदींची उपस्थिती होती..जवान अमोल माने यांचा आठ वर्षांचा मुलगा आयुष याच्या हातात तिरंगा देताना उपस्थितांच्या अंगावर काटा आला. या वेळी अमोलची पत्नी ज्योती आणि आईच्या आक्रोशाने उपस्थित गहिवरले. दरम्यान, जवान माने यांच्या निधनामुळे येथे आज होणाऱ्या क्रीडा स्पर्धा व सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द करण्यात आल्याची माहिती उपसरपंच शुभम पवार यांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.