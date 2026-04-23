Army Martyr: जवान प्रफुल्ल जाधव यांना अखेरचा निरोप; पुसेगावात शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार, प्रशिक्षणादरम्यान झाले होते जखमी

पुसेगाव: दोन वर्षांपूर्वी नियमित प्रशिक्षणादरम्यान झालेल्या अपघातात गंभीर जखमी झालेले नेर- पुसेगावचे जवान प्रफुल्ल मानसिंग जाधव (वय ३६) यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. त्यांच्या पार्थिवावर आज पुसेगाव (ता. खटाव) येथे शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या वेळी जिल्ह्यातील पदाधिकारी, नागरिक व आजी-माजी सैनिक उपस्थित होते..प्रफुल्ल जाधव यांच्या पार्थिवाचे अंत्यदर्शन घेण्यासाठी हजारोंचा जनसागर लोटला होता. पार्थिव घरी पोहोचताच कुटुंबीय, नातेवाइकांनी हंबरडा फोडला. सजविलेल्या रथातून त्यांची अंत्ययात्रा काढण्यात आली..दरम्यान, अंत्ययात्रेच्या मार्गावरील रस्त्यांवर रांगोळी व पुष्पवृष्टी करण्यात आली. बाजारपेठ बंद ठेवून पुसेगावकरांनी श्रद्धांजली वाहिली. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. प्रिया शिंदे, माजी आमदार शशिकांत शिंदे, प्रशासकीय अधिकारी तसेच राजकीय, सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवरांनी पुष्पचक्र अर्पण करून अभिवादन केले..बाँबे इंजिनिअरिंग ग्रुप खडकी ११७ इंजिनिअर रेजिमेंटमध्ये हवालदार पदावर सेवारत असलेल्या प्रफुल्ल जाधव यांनी सैन्यात १८ वर्षे सेवा दिली आहे. दोन वर्षांपूर्वी बाँब डिस्पोजल ट्रेनिंग करत असताना मोठा स्फोट होऊन त्यांच्या हृदयाला जोरदार धक्का बसला होता. तेव्हापासून ते दिल्लीच्या मिलिटरी हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत होते. त्यानंतर त्यांना कमांड हॉस्पिटल, पुणे येथे दाखल करण्यात आले होते. .मंगळवारी (ता. २१) दुपारी तीन वाजता उपचारादरम्यान त्यांना वीरमरण आले. 'प्रफुल्ल जाधव अमर रहे', 'भारत माता की जय', 'वंदे मातरम'च्या जयघोषात प्रफुल्ल यांना अखेरचा निरोप देण्यात आला. बंदुकीच्या फैरी झाडून सलामी देत, शासकीय इतमामात त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या मागे आई, वडील, पत्नी, दहा वर्षांचा मुलगा आणि सहा वर्षांची मुलगी असा परिवार आहे.