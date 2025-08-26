Satara News:'साताऱ्यात राष्ट्रीय आरोग्य एनआरएचएमच्या कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा'; निर्णयाची अंमलबजावणीची केली मागणी

सातारा: राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत (एनआरएचएम) कार्यरत कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत समायोजन करून घेण्यासाठी शासन निर्णय काढण्यात आला. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी यासह अन्य मागण्यांबाबत आज संघटनांच्या वतीने जिल्हा परिषद ते पोवई नाका या मार्गावर मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांना संघटनेच्या वतीने मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले..राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांनी शासन दरबारी आवाज उठवूनही मागण्या मान्य न झाल्याने राज्यातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप सुरू केला आहे. आता संप अधिक तीव्र केला जात असून, आज मोर्चा काढून निवेदन देण्यात आले. दरम्यान, या संपाचा जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेवर विपरित परिणाम झाला असून, आरोग्य यंत्रणा कोलमडली आहे. शासनाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कर्मचाऱ्यांना १५ टक्के मानधनवाढ व लॉयल्टी बोनस लागू करावा..अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी मिळावी, तसेच ज्या कर्मचाऱ्यांचे मानधन १५ हजार ५०० हून अधिक आहे अशा कर्मचाऱ्यांना ईपीएफची योजना लागू करावी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कर्तव्य बजावत असताना अपघाती मृत्यू झाल्यास ५० लाख सानुग्रह अनुदान लागू करावे, कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास २५ लाख सानुग्रह अनुदान मिळावे. समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांची केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार १० वर्षांची अट शिथिल करून समायोजन धोरण लागू करावे यासह विविध मागण्या ठेवण्यात आल्या आहेत. आमच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत संप सुरूच राहणार असल्याचे संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.