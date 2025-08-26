सातारा

Satara News:'साताऱ्यात राष्ट्रीय आरोग्य एनआरएचएमच्या कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा'; निर्णयाची अंमलबजावणीची केली मागणी

Health Workers Rally : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांनी शासन दरबारी आवाज उठवूनही मागण्या मान्य न झाल्याने राज्यातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप सुरू केला आहे. आता संप अधिक तीव्र केला जात असून, आज मोर्चा काढून निवेदन देण्यात आले.
Updated on

सातारा: राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत (एनआरएचएम) कार्यरत कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत समायोजन करून घेण्यासाठी शासन निर्णय काढण्यात आला. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी यासह अन्य मागण्यांबाबत आज संघटनांच्या वतीने जिल्हा परिषद ते पोवई नाका या मार्गावर मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांना संघटनेच्या वतीने मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

