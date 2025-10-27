Highway Traffic: संपली सुटी; महामार्गावर प्रवाशांची गर्दी; कोल्हापूर नाका, मलकापुरात वाहनचालक वैतागले..

मलकापूर: परिसरात सलग तीन दिवस पडत असलेल्या पावसाने जनजीवन विस्कळित झाले आहे. सर्वत्र गटार तुंबल्याने महामार्गाचे सेवारस्ते जलमय झाले. महामार्गावर पडलेल्या खड्ड्यात पाणी साचल्याने वाहन चालवताना वाहनधारकांना खड्ड्यांचा अंदाज येत नव्हता. त्यातच दिवाळी सुट्या संपल्याने महामार्गावरील वाहनाची संख्या वाढल्याने आज दिवसभर संथ गतीने वाहतूक सुरू होती. त्यामुळे महामार्गावर दिवसभर वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला..Satara Case Updates: 'SIT नेमली पाहिजे, शेवटच्या आरोपीपर्यंत शिक्षा होत नाही, तोपर्यंत..' | Sakal News.तीन दिवसांपासून जोरदार पडलेल्या पावसामुळे सर्वत्र पाणीच पाणी झाले आहे. नाले तुंबल्यामुळे येथील सेवा रस्ते जलमय झाले. महामार्गाच्या सहापदरीकरणाच्या कामामुळे वाहतूक दोन्ही सेवा रस्त्यावरून सुरू आहे. अवजड वाहतुकीने अगोदरच दोन्ही उपमार्गांची दुरवस्था झाली होती. संततधार पावसाने महामार्गावर पडलेल्या जीवघेण्या खड्ड्यांमुळे खड्ड्यात रस्ता की रस्त्यात खड्डे समजेनासे झाले आहे. .खड्ड्यांत पाणी साचल्याने वाहनधारकांना वाहने चालवताना कसरत करावी लागली. आज झालेल्या पावसामुळे मलकापूर फाटा ते पाचवड फाटा परिसरात पवारवस्ती व थोरात मळा, जखिणवाडी फाटा व हिंदुस्तान मार्बलसमोर उपमार्गावर पाणी साचल्यामुळे वाहनधारकांना कसरत करावी लागली. दिवाळी सुट्या संपल्याने मुंबई, पुण्याकडे जाणाऱ्या वाहनांची संख्याही आज लक्षणीय हाेती. त्यामुळे महामार्गावर वाहतूक संथ गतीने सुरू होती..उंब्रज परिसरात मोठी गैरसोयउंब्रज : दिवाळीची सुटी संपल्याने परतीच्या प्रवासाला निघालेल्या चाकरमान्यांमुळे येथील पुणे- बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग आज गजबजला. यावेळी महामार्गावर बस व खासगी वाहनांच्या प्रतीक्षेत सकाळपासून उभ्या असलेल्या प्रवाशांची तारांबळ उडत होती. यावेळी एसटीअभावी प्रवाशांनी नाराजी व्यक्त केली..Satara Doctor Women Case: डॉक्टर महिलाच नाही याधीही अनेकांसोबत.. Gopal Badne ची किसळवाणी कुंडली | Sakal News.उंब्रज हे मुख्य बाजारपेठ असल्याने त्यांच्या आजूबाजूला असणारी गावे, वाड्या-वस्त्यावरील लोक पुणे, मुंबई आदी शहरांकडे नोकरी, व्यवसायासाठी गेले आहेत. दिवाळीसाठी गावी आलेले चाकरमानी सुट्यांचा आनंद घेऊन परतीच्या प्रवासाला जाण्यासाठी कालपासून निघाल्याचे चित्र पाहण्यास मिळत आहे. साहित्य घेऊन महामार्गावर तासन्तास ताटकळत प्रवासी उभे होते. मिळेल त्या खासगी वाहनाने व मिळेल त्या दराने परत जाण्यासाठी सज्ज होते. अपुऱ्या बसमुळे तसेच येणाऱ्या बस थांबत नसल्याने प्रवाशांची गैरसोय झाली. प्रवाशांच्या रांगांमुळे महामार्ग गजबजला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.