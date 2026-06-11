Broad-Headed Lizard : निसर्गाची किमया! किरकसालच्या माळरानावर आढळला दुर्मीळ सरडा; मादीला आकर्षित करण्यासाठी गळ्याखाली फुलवतो 'रंगीत पंखा', काय आहे याचे वैशिष्ट्य?

गोंदवले (सातारा) : किरकसालच्या माळरानावर ब्रॉड-हेडेड फॅन-थ्रोटेड लिझार्ड (Sitana laticeps) या दुर्मीळ सरड्याच्या प्रजातीचा अधिवास आढळून आला (Broad-Headed Fan-Throated Lizard) आहे. या नोंदीमुळे किरकसालच्या जैवविविधतेमध्ये आणखी एक मोलाची भर पडली असून, वन्यजीव अभ्यासकांना संशोधनासाठी मोठा उपयोग होणार आहे. .फॅन-थ्रोटेड लिझार्ड या प्रजातीतील नर सरड्याच्या गळ्याखाली पंख्यासारखा उघडझाप होणारा रंगीत पडदा असतो. प्रजनन काळात हा पंखा फुलवून मादीला आकर्षित करणे तसेच इतर नर सरड्यांवर वर्चस्व गाजवणे यासाठी त्याचा उपयोग केला जातो. विशेष म्हणजे मादी सरड्यामध्ये हा पंखा नसतो..सातारा जिल्ह्यातील चाळकेवाडी आणि लगतच्या पठारावर गळ्यावर निळा, काळा व केशरी अशा तिरंगी रंगाचा पंखा असलेला नर सरडा आढळतो. किरकसालमध्ये पिवळट पांढऱ्या रंगाचा गळ्यावर पंखा असणारा सरडा आढळून आला आहे. या सरड्याचे डोके अधिक रुंद व चपटे असल्यामुळे त्याची ओळख ब्रॉड-हेडेड फॅन-थ्रोटेड लिझार्ड अशी होते. सुमारे १८ ते २० सेंटीमीटर लांबीच्या या सरड्याची शेपटी शरीरापेक्षा सुमारे तीनपट लांब असते..Konkan Monsoon Birds : आफ्रिकेतून माॅन्सूनच्या वाऱ्यासोबत येतो 'हा' पक्षी! कोकणात पाऊस सुरू होताच अवतरतात 'हे' 7 पावसाळी दूत.शरीरावर बारिक खवले, पाठीवर तपकिरी रंग आणि गडद तपकिरी ठिपक्यांची रचना असल्याने तो गवताळ व खडकाळ परिसरात सहजपणे लपून राहू शकतो. गवतावरील कीटक, टोळ, मुंग्या व वाळवी हे त्याचे प्रमुख खाद्य असल्यामुळे परिसंस्थेतील अन्नसाखळीमध्ये त्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे..Sahyadri Tiger Reserve : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात रानकुत्र्यांचा सुळसुळाट; एकाच पायवाटेवर वाघ, रानडुक्कर आणि रानकुत्र्यांचे ठसे, काय आहे जंगलाचा नियम?.महत्त्वाच्या बाबींच्या नोंदीपक्षी निरीक्षक व वन्यजीव अभ्यासक राजेश धोतमल तसेच किरकसाल जैवविविधतेचे अभ्यासक विशाल काटकर व प्रमेश काटकर यांनी नळीचा माळ या परिसरात या सरड्याचे निरीक्षण करून त्याच्या अधिवासाची नोंद केली आहे. या निरीक्षणादरम्यान सरड्याच्या जीवनपद्धती, अधिवास, वर्तन आणि प्रजननाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या बाबींच्या नोंदी करण्यात आल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.