सातारा

Broad-Headed Lizard : निसर्गाची किमया! किरकसालच्या माळरानावर आढळला दुर्मीळ सरडा; मादीला आकर्षित करण्यासाठी गळ्याखाली फुलवतो 'रंगीत पंखा', काय आहे याचे वैशिष्ट्य?

Discovery of Broad-Headed Fan-Throated Lizard in Kirkasal : किरकसालच्या माळरानावर ब्रॉड-हेडेड फॅन-थ्रोटेड लिझार्ड (Sitana laticeps) या दुर्मीळ सरड्याचा अधिवास आढळल्याने साताऱ्याच्या जैवविविधतेत महत्त्वाची भर पडली आहे.
Sitana laticeps habitat in Maharashtra

Sitana laticeps habitat in Maharashtra

esakal

बाळकृष्ण मधाळेफिरोज तांबोळी
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गोंदवले (सातारा) : किरकसालच्या माळरानावर ब्रॉड-हेडेड फॅन-थ्रोटेड लिझार्ड (Sitana laticeps) या दुर्मीळ सरड्याच्या प्रजातीचा अधिवास आढळून आला (Broad-Headed Fan-Throated Lizard) आहे. या नोंदीमुळे किरकसालच्या जैवविविधतेमध्ये आणखी एक मोलाची भर पडली असून, वन्यजीव अभ्यासकांना संशोधनासाठी मोठा उपयोग होणार आहे. 

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