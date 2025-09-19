Satara Crime: 'युवतींची छेड काढणाऱ्यास चोप'; आगाशिवनगरमधील प्रकार, संशयित पोलिसांच्या ताब्यात

मलकापूर: रस्त्यावरून निघालेल्या युवतींची छेड काढणाऱ्या युवकाला बेदम चोप देत पोलिसांच्या स्वाधीन केल्याची घटना आगाशिवनगर येथे गुरुप्रसाद ढाब्यासमोर घडली. बुधवारी रात्री दहाच्या सुमारास हा प्रकार झाला. युवक दारूच्या नशेत असल्याचे नागरिकांनी सांगितले. संबंधित युवती महाविद्यालयात शिक्षण घेत आहेत. याबाबत रात्री उशिरापर्यंत पोलिसात नोंद झाली नव्हती..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .घटनास्थळावरील माहिती अशी, येथे महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या दोन युवती रात्री फेरफटका मारण्यासाठी आगाशिवनगरला आल्या होत्या. येथील गुरुप्रसाद ढाब्यासमोरून त्या जात असताना रस्त्यावरील युवतींना संबंधित युवकाने छेड काढून अंधाराचा फायदा घेत पळून गेला..युवतींनी प्रसंगावधान राखत शेजारी उभ्या असणाऱ्या अन्य युवकांना याबाबत माहिती दिली. मुलाचे वर्णन सांगितले. घटनास्थळापासून थोड्याच अंतरावर युवकाचे घर होते. युवकांनी व नागरिकांनी संबंधिताचा शोध घेतला. त्या वेळी घरात तो लपून बसलेला आढळला. तो दारूच्या नशेत असल्याची घटनास्थळी चर्चा होती. त्याला मुलींसमोर आणले. मुलींनी त्याला ओळखताच नागरिकांनी व युवकांनी त्याला बेदम चोप दिला..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.घटनास्थळी गर्दी वाढू लागल्याने येईल तो संबंधित युवकाला मारत होता. नागरिकांनी त्याला पोलिसांच्या ताब्यात दिले. याबाबत कऱ्हाड शहर पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन संबंधित युवकाला ताब्यात घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.