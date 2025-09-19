सातारा

Satara Crime: 'युवतींची छेड काढणाऱ्यास चोप'; आगाशिवनगरमधील प्रकार, संशयित पोलिसांच्या ताब्यात

"Agashinagar Incident: युवतींनी प्रसंगावधान राखत शेजारी उभ्या असणाऱ्या अन्य युवकांना याबाबत माहिती दिली. मुलाचे वर्णन सांगितले. घटनास्थळापासून थोड्याच अंतरावर युवकाचे घर होते. युवकांनी व नागरिकांनी संबंधिताचा शोध घेतला. त्या वेळी घरात तो लपून बसलेला आढळला.
सकाळ वृत्तसेवा
मलकापूर: रस्त्यावरून निघालेल्या युवतींची छेड काढणाऱ्या युवकाला बेदम चोप देत पोलिसांच्या स्वाधीन केल्याची घटना आगाशिवनगर येथे गुरुप्रसाद ढाब्यासमोर घडली. बुधवारी रात्री दहाच्या सुमारास हा प्रकार झाला. युवक दारूच्या नशेत असल्याचे नागरिकांनी सांगितले. संबंधित युवती महाविद्यालयात शिक्षण घेत आहेत. याबाबत रात्री उशिरापर्यंत पोलिसात नोंद झाली नव्हती.

