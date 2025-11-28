सातारा

Minister Uday Samant: जावळीच्या विकासासाठी एकनाथ शिंदे प्रयत्नशील : उद्योगमंत्री उदय सामंत; शिवछत्रपतींचा अश्वारूढ पुतळा उभारणार !

Development Promises for Jawali: जावळीच्या विकासासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे विधान उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केले. जावळी येथे आयोजित सभेत ते बोलत होते. या प्रदेशाचा सर्वांगीण विकास, रस्ते, उद्योग, पर्यटन आणि सांस्कृतिक प्रकल्पांना गती देण्यासाठी शिंदे सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Minister Uday Samant announces development works and a grand horse-riding statue of Shiv Chhatrapati in Jawali.

सकाळ वृत्तसेवा
कास : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे जावळी खोऱ्याचे सुपुत्र असून, या भागाच्या विकासासाठी त्यांनी पाच हजार कोटींचा निधी आणला आहे. मेढ्यातही दहा कोटींचा निधी दिला. आगामी काळात शहराच्या विकासासाठी मेढ्यात कोठेही कमी पडणार नाही, असा विश्वास उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केला.

