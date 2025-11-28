Minister Uday Samant: जावळीच्या विकासासाठी एकनाथ शिंदे प्रयत्नशील : उद्योगमंत्री उदय सामंत; शिवछत्रपतींचा अश्वारूढ पुतळा उभारणार !

कास : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे जावळी खोऱ्याचे सुपुत्र असून, या भागाच्या विकासासाठी त्यांनी पाच हजार कोटींचा निधी आणला आहे. मेढ्यातही दहा कोटींचा निधी दिला. आगामी काळात शहराच्या विकासासाठी मेढ्यात कोठेही कमी पडणार नाही, असा विश्वास उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केला..Railway Administration: 'मराठवाड्यातून येणाऱ्या गाड्या पुणे जंक्शनऐवजी हडपसरपर्यंतच'; रेल्वे प्रशासनाच्या निर्णयामुळे प्रवाशांवर अन्याय...मेढा नगरपंचायतीच्या शिवसेनेच्या प्रचारार्थ आयोजित सभेत ते बोलत होते. यावेळी शिवसेना सहसंपर्कप्रमुख अंकुश कदम, संपर्क प्रमुख एकनाथ ओंबळे, उपजिल्हाप्रमुख संदीप पवार, विधानसभा प्रमुख प्रशांत तरडे, तालुकाप्रमुख शांताराम कदम, समीर गोळे, सचिन जवळ, सचिन करंजेकर, संजय सुर्वे, संजय जवळ, प्रशांत जुनघरे, सुधीर करंदकर, सचिन शेलार आदी उपस्थित होते..मंत्री सामंत म्हणाले, ‘‘मेढा नगरपंचायत महाराष्ट्रातील सर्वात सुंदर नगरपंचायत करण्यासाठी कटिबद्ध असून, मेढ्यातील वाढीव करवाढीचा मुद्दा महत्त्वाचा असून, येथील करवाढ कमी करू.’’ जावळी शिवछत्रपतींची भूमी असून, या ठिकाणी शिवछत्रपतींचा अश्वारूढ पुतळा उभा करू, अशी ग्वाही दिली..अंकुश कदम म्हणाले, ‘‘त्यांची दहशत तालुक्यात असली तरी लोकांच्या मनातून आम्हाला काढू शकत नाही. लोकांच्या मनामनात शिवसेना आहे. मंत्री पाच दिवस ठाण मांडून राहतात, हीच आमची ताकद आहे.’’.Farmer Success Story: 'योग्य व्यवस्थापनाने ३० गुंठ्यांत घेतले ८७ टन उसाचे उत्पन्न'; बेंबळेच्या सोमनाथ हुलगे यांची कामगिरी; ऊस ५२ कांड्यांवर...चंदगड, रायगडसारख्या दुर्गम भागात एमआयडीसी आहे, तर काल आमचे मंत्री बोलत होते, की इथला शेतकरी कुठे उद्ध्वस्त करता? साताऱ्यातील एमआयडीसीत खंडण्या मागून कंपन्या बंद केल्या, मग हे करणारे कार्यकर्ते कोणाचे? त्यावर तुमचा वचक नाही का? असा सवाल करत जावळीचा बिहार झालाय. इथं दिसताहेत एवढीच जावळीत लोक राहतात, बाकीचे बाहेर गेले, मग पंधरा वर्षांत तुम्ही काय केले? इथल्या तरुणांना देशोधडीला लावलं आहे, असाही आरोप कदमयांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.