Satara Accident:'संगममाहुलीतील अपघातात भोसेतील माजी सैनिक ठार'; दुचाकी अन् ट्रकची भीषण धडक

Tragic Road Accident in Sangammahuli: दोन पॅरा युनिटचा स्‍थापना दिवस आज असल्‍याने वसंतराव माने हे सकाळी भोसे येथून येथे आयोजित केलेल्‍या माजी सैनिकांच्‍या कार्यक्रमासाठी साताऱ्यात आले होते. सकाळी आठ वाजता घरातून बाहेर पडलेल्‍या वसंतराव माने शहरातील इतर कामे उरकली आणि ते कार्यक्रमासाठी गेले.
"Tragic road mishap: Ex-serviceman from Bhose killed in Sangammahuli bike-truck collision."

सातारा: संगममाहुली (ता. सातारा) येथे शुक्रवारी दुपारी झालेल्या ट्रक व दुचाकी अपघातात माजी सैनिकाचा मृत्यू झाला आहे. वसंतराव आनंदराव माने (वय ६५, रा. भोसे, ता. कोरेगाव) असे मृताचे नाव आहे. त्यांनी भारतीय सेना दलात दोन पॅरा युनिटमध्ये सेवा बजावली होती. ते सुभेदार म्हणून सेना दलातून निवृत्त झाले होते.

