Army Jawan Success : जिद्द असावी तर अशी! निवृत्तीनंतर साताऱ्याच्या माजी सैनिकानं एकाच वर्षात 'क्रॅक' केल्या तब्बल 12 सरकारी परीक्षा; एकामागून एक कशा दिल्या Exam?

कोरेगाव (सातारा) : रणदुल्लाबाद (ता. कोरेगाव) येथील माजी सैनिक यशवंत चंद्रकांत जगताप यांनी निवृत्तीनंतर जिद्द, चिकाटीने शासनाच्या सरळ सेवा भरतीच्या तब्बल १२ परीक्षा ‘क्रॅक’ केल्या (Satara ex-serviceman success story) आहेत. त्यांच्या या यशाचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे..सामान्य कुटुंबामध्ये जन्मलेल्या यशवंत जगताप यांचे पहिली ते सातवीपर्यंतचे शिक्षण गावातील जिल्हा परिषद शाळेत झाले. त्यानंतर करंजखोप येथील न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये आठवी ते दहावीपर्यंत शिक्षण घेतले. नंतर घरच्या परिस्थितीमुळे सातारा येथे आयटीआयमध्ये प्रवेश घेतला..आयटीआय पूर्ण होताच पुणे येथे एका कंपनीमध्ये नोकरी करत करत भारतीय सैन्य दलामध्ये भरती होण्याचा प्रयत्न केला व भरती झाले. जीवनात काही तरी वेगळ करण्याचे स्वप्न होते ते राहून गेले. मात्र, सैन्य दलात भरती झाल्यामुळे प्रामाणिकपणे देशसेवा करायचा निर्णय घेऊन तो तडीस नेला. देशसेवेचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्याने नुकतेच ते निवृत्त झाले. त्यांनी पुणे येथे स्पर्धा परीक्षांचे क्लास लावले..Tukaram Mundhe FDA Action : तुकाराम मुंढेंचा मोठा दणका! राज्यात महिनाभरात 904 ठिकाणी छापे, तब्बल 34 कोटी 66 लाख 90 हजारांचा मुद्देमाल जप्त.पहिल्या वर्षात शासनाच्या सरळ सेवेच्या जागा निघाल्या व सर्व जागांवर श्री. जगताप यांनी प्रविष्ट होऊन घवघवीत यशही मिळवले. तब्बल १२ परीक्षा त्यांनी क्रॅक केल्या. कुटुंबाची जबाबदारी लक्षात घेऊन आपण आता पुढील अभ्यासक्रम थांबवले, अन्यथा अजून एखाद्या मोठ्या पदावर आपण यश मिळवू शकलो असतो, असा ठाम विश्वास श्री. जगताप यांनी दै. ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केला..Police Sub Inspector Suspended : कोल्हापुरात महिला पोलिस उपनिरीक्षक निलंबित! 25 हजारांची लाच मागितली, पण त्या एका चुकीमुळं 'अशी' अडकली जाळ्यात.दोन वेळा उत्तीर्णयशवंत जगताप यांनी सहाय्यक सहकारी अधिकारी, कर निर्धारण प्रशासकीय अधिकारी, आयटीआय प्रोफेसर, पुरवठा निरीक्षक, पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका लिपिक, फॉरेस्ट अकाउंटट, तलाठी, मंत्रालय लिपिक (दोन वेळा), कर सहाय्यक (दोन वेळा) व कनिष्ठ सहाय्यक (पुणे जिल्हा परिषद) या तब्बल १२ परीक्षांत उज्ज्वल यश मिळवले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.