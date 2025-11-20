सातारा

Satara Crime:'लाचप्रकरणी उत्पादन शुल्क विभागाच्या दुय्यम निरीक्षकाला शिक्षा'; दुचाकी परत देण्यासाठी पाच हजारांची घेतली हाेती लाच

Corruption Exposed: एसीबीने सापळा रचून अधिकाऱ्याला रंगेहात लाच स्वीकारताना पकडले. त्यानंतर तपास पूर्ण करून प्रकरण न्यायालयात दाखल करण्यात आले. पुरावे स्पष्ट असल्याने न्यायालयाने अधिकाऱ्याचा दोष सिद्ध करत त्याला शिक्षा ठाेेेेवली.
Excise Department sub-inspector punished for accepting a ₹5,000 bribe to return a seized bike; ACB action successful.

सातारा : दारू वाहतुकीच्या गुन्ह्यामध्ये जप्त केलेली दुचाकी परत देण्यासाठी पाच हजार रुपयांची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी विशेष अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. आर. तांबोळी यांनी उत्पादन शुल्क विभागाच्या दुय्यम निरीक्षकाला तीन वर्षे कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे.

