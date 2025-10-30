सातारा

Inspiring journey: 'डॉ. सुधीर पवारांचा सलग धावण्याचा विक्रम'; बारा तासांत १०१ किलोमीटर अंतर पार; सातारा-मेढा-सातारा दोन वेळा फेरी

Extraordinary Endurance:साताऱ्याचे पहिले आयर्नमॅन डॉ. पवार यांनी आजपर्यंत हाफ, फूल, तसेच अल्ट्रा मॅरेथॉन पूर्ण केल्या आहेत. त्यांनी सरावाचा एक भाग म्हणून बारा तास धावण्याचे नियोजन केले. २६ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी पाच वाजता सातारा- मेढा- सातारा असे धावण्यास सुरुवात केली.
Dr. Sudhir Pawar after completing his record-breaking 101 km run on the Satara–Medha–Satara route; 12 hours of nonstop endurance.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा: राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये साताऱ्याचे नाव उंचावणाऱ्या डॉ. सुधीर पवार यांनी २६ ऑक्टोबरला सलग १२ तास धावण्याचा विक्रम केला. त्यांनी सातारा- मेढा- सातारा असे धावण्यास सुरुवात केली आणि १२ तास २५ मिनिटे सलग धावत त्यांनी १०१ किलोमीटर अंतर पूर्ण केले. हे अंतर त्यांनी दोन वेळा धावून पूर्ण केले.

