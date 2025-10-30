Inspiring journey: 'डॉ. सुधीर पवारांचा सलग धावण्याचा विक्रम'; बारा तासांत १०१ किलोमीटर अंतर पार; सातारा-मेढा-सातारा दोन वेळा फेरी

सातारा: राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये साताऱ्याचे नाव उंचावणाऱ्या डॉ. सुधीर पवार यांनी २६ ऑक्टोबरला सलग १२ तास धावण्याचा विक्रम केला. त्यांनी सातारा- मेढा- सातारा असे धावण्यास सुरुवात केली आणि १२ तास २५ मिनिटे सलग धावत त्यांनी १०१ किलोमीटर अंतर पूर्ण केले. हे अंतर त्यांनी दोन वेळा धावून पूर्ण केले..Woman Doctor Case: 'गोपाल बदनेचा मोबाईल पोलिसांकडे'; फलटण डॉक्टर युवती आत्महत्या प्रकरणी संशयितांना आज न्यायालयात हजर करणार.साताऱ्याचे पहिले आयर्नमॅन डॉ. पवार यांनी आजपर्यंत हाफ, फूल, तसेच अल्ट्रा मॅरेथॉन पूर्ण केल्या आहेत. त्यांनी सरावाचा एक भाग म्हणून बारा तास धावण्याचे नियोजन केले. २६ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी पाच वाजता सातारा- मेढा- सातारा असे धावण्यास सुरुवात केली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी ५.२५ वाजेपर्यंत म्हणजे १२ तास २५ मिनिटे सलग धावत त्यांनी १०१ किलोमीटर अंतर पूर्ण केले. त्यांनी सातारा- मेढा- सातारा हे अंतर दोन वेळा धावून पूर्ण केले..सुरुवातीला प्रचंड व त्यानंतर रात्रभर रिमझिम पाऊस, अशा अवस्थेतही त्यांनी धावणे चालूच ठेवले. रात्री दहानंतर खूप झोप येत होती, अशा अवस्थेत कधी डोक्यावर पाणी ओतून घेणे, कधी बर्फ लावणे असे करत धावत होते. धावताना त्यांनी सपोर्ट म्हणून पाणी, ओआरएस, खजूर, सॉल्ट कॅप्सुल्स, एनर्जी जेल, प्रोटीन बार्स, कॅडबरी चॉकलेट, कोक यांचा उपयोग केला. त्यांना सपोर्ट देण्यासाठी त्यांच्या ‘सातारा हिल रनर्स वर्कआउट ग्रुप’मधील काही रनर्सनी हजेरी लावली होती..डॉ. सुधीर पवार यांच्या पत्नी डॉ. नीलिमा, मुलगा ओम, श्रीराम, वडील पी. बी. पवार यांनी त्यांना प्रोत्साहन दिले. यामध्ये त्यांना किशोर गुजर यांनी सलग १२ तास २५ मिनिटे साथ दिली. सायंकाळी पाच ते रात्री नऊ या वेळेमध्ये सुनीत शहा, राहुल दहीधुले, विष्णू शिंदे, केदार डोंबे यांनी, रात्री नऊ ते पहाटे एक या वेळेत संदेश कुडचीकर, सुनील लोंढे यांनी, तर पहाटे एक ते ५.२५ या वेळेत सागर चतुर व शिवाजी गुजर, राजेंद्र रासकर, विजय भिलारे, संतोष जगदाळे हे डॉ. सुधीर पवार यांच्याबरोबर धावत होते..सुरुवातीला कण्हेर धरणापासून २५ किलोमीटर अक्षय शिंदे यांनी डॉक्टरांबरोबर धावत होते. त्यानंतर परतीच्या प्रवासात कोंडवे गावातून सागर निंबाळकर, नीलेश चोरगे, अरबाज खान, सुदर्शन जगताप यांनी काही अंतर, तर पहाटे राहुल जाधव यांनी त्यांच्याबरोबर १० किलोमीटर धाव घेतली. या यशस्वी विक्रमाबद्दल सातारा डॉक्टर कम्युनिटी, सातारा हिल रनर्स, रनिंग कम्युनिटी, स्वीमिंग ग्रुप, डॉक्टर सुधीर पवार यांचे सर्व रुग्ण यांनी त्यांचे अभिनंदन केले..Woman Doctor Case: आम्हाला गोवण्याचे विरोधकांचे षडयंत्र: दिलीपसिंह भोसले; सुषमा अंधारे, आगवणेंच्या मागे कोणीतरी मास्टरमाइंड.प्रेरणादायी प्रवासडॉ. सुधीर पवार यांचे दहा वर्षांपूर्वी वजन ९० किलोंच्या वर होते. ही गोष्ट खटकत होती. त्यातूनच त्यांनी वजन कमी करण्यासाठी धावणे, पोहणे अशा गोष्टी करायला सुरुवात केली. सुरुवातीला अडचणी आल्या. मात्र, त्यांनी सराव, मेहनत करत साताऱ्याचे पहिले आयर्नमॅन झाले. त्यांचा हा प्रवास वजनवाढ, व्याधीने ग्रासलेल्यांसाठी प्रेरणादायी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.