'महिलेवर उपचार करुन विनयभंग करणारा डाॅक्टर भाेगस'; कऱ्हाड तालुक्यातील धक्कादायक प्रकार उघड, शासनाची फसवणूक !

fake doctor: पीडित महिला किरकोळ आजारावर उपचारासाठी क्लिनिकमध्ये गेली असता, आरोपीने तपासणीच्या नावाखाली तिच्यासोबत लज्जास्पद कृत्य केले. धक्क्यातून सावरल्यानंतर महिलेने हा प्रकार कुटुंबीयांना सांगितला. त्यांनी तात्काळ पोलिसात धाव घेतली आणि आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल झाला.
Fraud & Misconduct: Fake Doctor Booked in Karad for Outrage of Modesty

कऱ्हाड : मुंढे (ता. कऱ्हाड) येथे उपचारासाठी दवाखान्यात आलेल्या महिलेचा डॉक्टरने विनयभंग केल्याची घटना घडली होती. याप्रकरणी अटक केलेल्या डॉक्टरकडे पोलिसांनी तपास केला असता तो डॉक्टरच नसल्याचे उघडकीस आले आहे. अ‍ॅलोपॅथीची वैद्यकीय पदवी नसतानाही वैद्यकीय व्यवसाय चालू करून शासनाची व रुग्णांची फसवणूक केल्याप्रकरणी त्याच्यावर शहर पोलिसात गुन्हा नोंद केला आहे.

