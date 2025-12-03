'महिलेवर उपचार करुन विनयभंग करणारा डाॅक्टर भाेगस'; कऱ्हाड तालुक्यातील धक्कादायक प्रकार उघड, शासनाची फसवणूक !

कऱ्हाड : मुंढे (ता. कऱ्हाड) येथे उपचारासाठी दवाखान्यात आलेल्या महिलेचा डॉक्टरने विनयभंग केल्याची घटना घडली होती. याप्रकरणी अटक केलेल्या डॉक्टरकडे पोलिसांनी तपास केला असता तो डॉक्टरच नसल्याचे उघडकीस आले आहे. अॅलोपॅथीची वैद्यकीय पदवी नसतानाही वैद्यकीय व्यवसाय चालू करून शासनाची व रुग्णांची फसवणूक केल्याप्रकरणी त्याच्यावर शहर पोलिसात गुन्हा नोंद केला आहे..माेठी बातमी ! 'शासकीय कर्मचारी, अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी घेतला 'लाडकी बहीण'चा लाभ'; शासनाच्या आदेशाला केराची टाेपली ! .अल्ताफहुसेन उस्मानसाब नदाफ असे याप्रकरणी अटकेत केलेल्या बोगस डॉक्टरचे नाव आहे. याबाबत सुपने प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अमित ठिगळे यांनी शहर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. पोलिसांच्या माहितीनुसार, मुंढेतील शाहीन क्लिनिक येथे एका महिला रुग्णाचा विनयभंग झाल्याची घटना गेल्या आठवड्यात घडली होती. त्यावेळी पोलिसांनी संबंधित डॉ. अल्ताफहुसेन नदाफ याच्यावर गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली. .या प्रकरणातील तपास अधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नरेंद्र माळी, सुपने प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. ठिगळे, आरोग्यसेवक मदन वानखेडे, पोलिस उपनिरीक्षक वाघमोडे यांनी २७ नोव्हेंबरला संबंधित क्लिनिकवर संयुक्त भेट दिली. त्यावेळी क्लिनिकबाहेर किंवा आत कुठेही अधिकृत वैद्यकीय पदवीची नोंद दिसून आली नाही. आतमध्ये चुकीची पदवी लिहिलेला फलक लावला होता. तपासात संशयितांकडे असलेली पदवी ही वैद्यकीय उपचारासाठी मान्य नसल्याचे आणि अशा शिक्षणाला राज्य शासनाने अॅलोपॅथी उपचार करण्यास परवानगी दिली नसल्याचे स्पष्ट झाले..Prithviraj Chavan: महिनाभरात मराठी माणूस पंतप्रधान होऊ शकेल: पृथ्वीराज चव्हाण; एपीस्टिन फाइल्सबाबत माेठा खुलासा ?.तपासादरम्यान दवाखान्यातून अॅलोपॅथी औषधांचा साठा मिळून आला. त्यात वेगवेगळ्या प्रकारची इंजेक्शने, गोळ्या, मलम, सलाईनच्या बाटल्या, नवीन व वापरलेल्या सिरींज, धागे, निर्जंतुकीकरण द्रव्ये, तसेच उपचार साहित्य आढळले. ही सर्व यादी घटनास्थळी तयार केली. याठिकाणी उपचार देणारा अल्ताफहुसेन नदाफ हा कोणत्याही वैद्यकीय मंडळाकडे नोंदणीकृत नसल्याचे आणि तोतया डॉक्टर म्हणून लोकांची दिशाभूल करत असल्याचे निष्पन्न झाले. संशयिताने अॅलोपथी पद्धतीने उपचार करून रुग्णांच्या जीवितास धोका निर्माण केल्याचे तपासात नमूद केले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.