Satara Crime: तासवडेत गोवा बनावटीची दारू जप्त; उत्पादन शुल्कची कारवाई, मुद्देमालासह एक जण ताब्यात

Excise Department Raids Taswade: कारवाईत राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षक यांच्या मार्गदर्शनाखाली सातारा येथील भरारी पथक कार्यालयाच्या वतीने निरीक्षक माधव चव्हाण, दुय्यम निरीक्षक अजय पाटील, पांडुरंग कुंभार, राणी काळोखे, मनोज माने, विनोद बनसोडे, अरुण जाधव आदींनी सहभाग घेतला.
Updated on

वहागाव : राज्य उत्पादन शुल्क भरारी पथकाने आज पुणे- बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील तासवडे (ता. कऱ्हाड) येथील टोल नाक्यावर सापळा रचून महाराष्ट्र राज्यात विक्रीस प्रतिबंधित व गोवा राज्य निर्मित विदेशी मद्य वाहतुकीवर कारवाई केली. विनापरवाना मद्य वाहतूकप्रकरणी टेंपोसह सुमारे एक कोटी २२ लाख ७६ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.

