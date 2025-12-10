नातेवाईक आक्रमक ! 'वृद्धाच्या अकस्मात मृत्यूबाबत वाई पोलिस ठाण्यासमोर ठिय्या'; नाका अन् तोंडातून रक्तस्राव..

वाई: एकसर येथील वृद्धाच्या अकस्मात मृत्यूबाबत ग्रामस्थांनी संशय व्यक्त केला असून, त्याबाबत नातेवाइकांची तक्रार घेऊन त्यानुसार सहाय्यक पोलिस निरीक्षक यांच्यामार्फत योग्य पद्धतीने पुढील तपास करण्यात येईल, अशी माहिती अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडुकर यांनी आज येथे दिली. दरम्यान, क्रशर मालकावर गुन्हा दाखल करण्यास पोलिस टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप करून ग्रामस्थांनी रात्री पोलिस ठाण्यासमोर ठिय्या आंदोलन सुरू केले. .Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.एकसर (ता. वाई) येथील मुगुटराव घाडगे (वय ६५) हे रविवारी (ता. सात) कुसगाव येथील ब्लॅक स्टोन क्रशर परिसरात मृत अवस्थेत आढळले. त्यावेळी त्यांच्या मृत्यूचे नेमके कारण समोर आलेले नाही. ब्लास्टिंगमुळे घाडगे यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. घाडगे हे घटनास्थळी जमिनीवर पडलेल्या अवस्थेत आढळले. त्यांच्या डोक्याला मार लागला असून, नाक व तोंडातून रक्तस्राव झाला आहे. तीव्र ब्लास्टिंगमुळे दगड उडून घाडगे यांच्या डोक्यात लागला असावा किंवा हादऱ्याने पाय घसरून ते पडले असावेत, असा संशय ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे..दरम्यान, घाडगे यांच्या मृत्यूची नोंद वाई पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यू म्हणून करण्यात आली आहे. आज पोलिस ठाण्याच्या वार्षिक तपासणीसाठी अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. कडुकर वाईत आल्या होत्या. यावेळी ग्रामस्थांनी त्यांची भेट घेऊन वस्तुस्थिती मांडून क्रशर मालकावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. त्यावर डॉ. कडुकर यांनी त्यांना रीतसर तक्रार दाखल करण्यास सांगितले.’’.माेठी बातमी ! ‘सुरत-चेन्नई’तील २२२ किमी मार्ग बीओटीवर होणार; भारतमाला योजनेची मुदत संपल्याने निर्णय... याबाबत पत्रकारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर डॉ. कडुकर म्हणाल्या, ‘‘एकसर येथील वृद्धाच्या मृत्यूबाबत पोलिस ठाण्यात अकस्मात मयत म्हणून नोंद करण्यात आली असून, त्याचा रीतसर पंचनामा व शवविच्छेदन करण्यात आले आहे. वैद्यकीय अहवालानुसार त्यांचा मृत्यू हृदयविकाराचा तीव्र झटका आल्याने झाला असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे; परंतु त्यांच्या नातेवाइकांच्या म्हणण्यानुसार तक्रार घेऊन त्यानुसार पुढील तपास करण्यात येईल, तसेच आकस्मित मृत्यूचा तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अमोल गवळी यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.