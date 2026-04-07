मसूर : निकृष्ट दर्जाच्या मसूर- उंब्रज रस्त्यावरील खड्डा चुकवण्याच्या प्रयत्नात भरधाव जीपने महिला मजुरांना घेऊन जाणाऱ्या रिक्षाला जोरदार धडक दिल्याने एक महिला जागीच ठार झाली, तर सात महिला गंभीर जखमी झाल्या. ही घटना सोमवारी सकाळी साडेदहा वाजता घडली. अपघातात रेशमा रमजान मुजावर (वय ४८, रा. खडकपेठ, मसूर) या जागीच ठार झाल्या. अन्य जखमी महिलांवर उपचार सुरू असून, काहींची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात आले..घटनास्थळावरील माहितीनुसार, सध्या पाटण- पंढरपूर या राज्य महामार्गाचे काम सुरू आहे. ठेकेदाराने अनेक ठिकाणी खड्डे, तसेच ठेवले आहेत. मसूर- उंब्रज रस्त्यावर टपाल कार्यालयासमोर खड्डा चुकवण्याच्या नादात जीपची (एमएच ०४ एफके २९४६) शेतमजुरीसाठी महिलांना घेऊन जाणाऱ्या ॲपे रिक्षाला (एमएच ११ एल ८२९७) ला समोरून जोराची धडक बसली. त्यात रिक्षातील रेशमा मुजावर या जागीच ठार झाल्या, तर जिजाबाई रघुनाथ जाधव, शाहिदा सिकंदर शेख, अलका सदाशिव जाधव, सविता मारुती शिरतोडे, मंगल दिलीप जाधव, पाकिजा फिरोज शेख, ठेकेदाराच्या निष्काळजीपणाचा बळी या घटनेनंतर परिसरात संतापाची लाट उसळली असून, रस्त्याच्या कामातील मनमानी, हलगर्जीपणा आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे नागरिकांचा जीव जात आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या अपघातास कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी संशयित अनिल मोहन कुराडे (रा. उंब्रज) याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, घटनेची नोंद करण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत मसूर पोलिस ठाण्यात सुरू होते..निकृष्ट दर्जाच्या मसूर- उंब्रज रस्त्यावरील खड्डा चुकवण्याच्या प्रयत्नात भरधाव जीपने महिला मजुरांना घेऊन जाणाऱ्या रिक्षाला जोरदार धडक दिल्याने एक महिला जागीच ठार झाली, तर सात महिला गंभीर जखमी झाल्या. ही घटना सोमवारी सकाळी साडेदहा वाजता घडली. अपघातात रेशमा रमजान मुजावर (वय ४८, रा. खडकपेठ, मसूर) या जागीच ठार झाल्या. अन्य जखमी महिलांवर उपचार सुरू असून, काहींची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात आले..घटनास्थळावरील माहितीनुसार, सध्या पाटण- पंढरपूर या राज्य महामार्गाचे काम सुरू आहे. ठेकेदाराने अनेक ठिकाणी खड्डे, तसेच ठेवले आहेत. मसूर- उंब्रज रस्त्यावर टपाल कार्यालयासमोर खड्डा चुकवण्याच्या नादात जीपची (एमएच ०४ एफके २९४६) शेतमजुरीसाठी महिलांना घेऊन जाणाऱ्या ॲपे रिक्षाला (एमएच ११ एल ८२९७) ला समोरून जोराची धडक बसली. त्यात रिक्षातील रेशमा मुजावर या जागीच ठार झाल्या, तर जिजाबाई रघुनाथ जाधव, शाहिदा सिकंदर शेख, अलका सदाशिव जाधव, सविता मारुती शिरतोडे, मंगल दिलीप जाधव, पाकिजा फिरोज शेख, ज्योती नितीन जाधव (सर्व रा. मसूर) या सात महिला अपघातात जखमी जखमी झाल्या..अपघातानंतर संतप्त नागरिक, मुस्लिम बांधव व स्थानिक पदाधिकारी मोठ्या संख्येने मसूर पोलिस ठाण्यावर धडकले. यावेळी पोलिस आणि ग्रामस्थांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक उडाली. संबंधित ठेकेदारावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा. बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरा. जीप चालकावर तत्काळ कारवाई करा, अशी मागणी करत कारवाई झाली नाही, तर मृतदेह पोलिस ठाण्यासमोरच दफन करू, असा इशाराही देण्यात आला. त्यावेळी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून उंब्रजचे प्रभारी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक पवार यांनी दोषींवर गुन्हा दाखल करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर जमाव शांत झाला..ठेकेदाराच्या निष्काळजीपणाचा बळीया घटनेनंतर परिसरात संतापाची लाट उसळली असून, रस्त्याच्या कामातील मनमानी, हलगर्जीपणा आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे नागरिकांचा जीव जात आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या अपघातास कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी संशयित अनिल मोहन कुराडे (रा. उंब्रज) याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, घटनेची नोंद करण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत मसूर पोलिस ठाण्यात सुरू होते.