Electric Shock:'भोळीतील शेतकऱ्याचा विजेच्‍या धक्‍क्‍याने मृत्‍यू'; शेतात ज्वारीला पाणी देत होते अन्..

Jowar irrigation Accident farmer killed: शेतात काम करताना विजेचा धक्का; शेतकऱ्याचा मृत्यू
सकाळ वृत्तसेवा
खंडाळा: भोळी (ता. खंडाळा) येथील शेतकरी विठ्ठल दिगंबर चव्हाण (वय ६५) यांचा विजेचा धक्का लागून जागीच मृत्‍यू झाल्‍याची घटना आज दुपारी घडली. ते मानेकॉलनी (भोळी) च्या हद्दीतील न्हावदरी नावाच्या शेतात ज्वारीला पाणी देत होते.

