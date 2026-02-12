Satara Fraud: शेतकऱ्याला पावणेदोन कोटींचा गंडा; मुलांना नोकरीचे दाखवले आमिष, मुंबईतील नगरसेविकेसह ११ जणांवर गुन्हा!

कास/आनेवाडी: व्यवसायासाठी तसेच मुलांना नोकरी लावतो म्हणून महिगाव (ता. जावळी) येथील शेतकऱ्याची एक कोटी ८० लाखांच्या फसवणूकप्रकरणी मेढा पोलिस ठाण्यात मुंबई येथील नगरसेविकेसह ११ जणांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. .Latur News: लातूरजवळील धावपट्टी चुकली तर विमानाचे दगडाच्या खाणीत लॅंडिंग; विमानतळाभोवती बेसुमार दगडांचे उत्खनन, धक्कादायक माहीती समाेर...याबाबत शैलेश काशिनाथ पवार (वय ४८, रा. महिगाव, ता. जावळी) यांनी फिर्याद दिली आहे. नगरसेविका शरिफा टाटा खान (चेंबूर, मुंबई), समीर चुंडमुंग, जहीर अमानुल्ला खान, इमान अमानुल्ला खान, नीलेश बाळकृष्ण ठाकूर, आनंद सिंग ऊर्फ बाबुशेठ ऊर्फ अंकल (रा. मुंबई, मूळ रांची, झारखंड), रेणू रामू सिंग ऊर्फ रेणू नीलेश ठाकूर, आशिष अगरवाल (रेल्वे विभाग अधिकारी), सुधीर गायकवाड, किशोर माळी, विभाग मुंबई, शामल मुखर्जी, (मुंबई) यांच्याविरोधात मेढा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, सप्टेंबर २०२२ ते नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत संशयितांनी आपापसात संगनमत करून फसवणूक केल्याचे फिर्यादीने म्हटले आहे. व्यवसायासाठी पैसे पाहिजेत, असे सांगून मुले व नातेवाइकांच्या मुलांना भारत सरकारच्या वंदे भारत रेल्वे व महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात शासकीय नोकरीस लावण्याचे आमिष दाखवण्यात आले. त्यातून शेतकऱ्याच्या बँक ऑफ महाराष्ट्र शाखा, सायगाव (ता. जावळी) येथील खात्याद्वारे व सातारा, सांगली, कोल्हापूर, अहिल्यानगर, सोलापूर, मुंबई याठिकाणी रोख स्वरूपात व यूपीआयद्वारे एकूण एक कोटी ८० लाख रुपयांची फसवणूक केली.ॉ.Pune News: पिंपळवंडी येथे पाचवा बिबट्या जेरबंद; बिबट्याच्या गळ्याला रेडिओ कॉलर असल्याने बिबटे वनविभाग पुन्हा सोडत असल्याचे निष्पन्न!.दरम्यान, भरती प्रक्रियेच्या अनुषंगाने मुलांना वेळोवेळी ई- मेल, व्हॉटसॲप, मोबाईलवरून फोन करत, मेसेज पाठवून व पोस्टाने पत्रव्यवहार केले. रेल्वे खात्यात टीटीई पदावर व बांधकाम विभागात शासकीय नियुक्तीबाबत खोटे व बनावट आदेश तयार केले. बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात हजर करून मुलाखती घेऊन, जिल्हा रुग्णालयात, अहिल्यानगर, सोलापूर व कोल्हापूर या ठिकाणी मुलांच्या खोट्या वैद्यकीय तपासण्या करून त्यांचे शासकीय कार्यालयाचे अंतिम मुलाखतीचे व नेमणुकीचे बनावट व खोटे पत्र तयार करून दिले असल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सुधीर पाटील करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.