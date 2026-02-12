सातारा

Satara Fraud: शेतकऱ्याला पावणेदोन कोटींचा गंडा; मुलांना नोकरीचे दाखवले आमिष, मुंबईतील नगरसेविकेसह ११ जणांवर गुन्हा!

सकाळ वृत्तसेवा
कास/आनेवाडी: व्यवसायासाठी तसेच मुलांना नोकरी लावतो म्हणून महिगाव (ता. जावळी) येथील शेतकऱ्याची एक कोटी ८० लाखांच्या फसवणूकप्रकरणी मेढा पोलिस ठाण्यात मुंबई येथील नगरसेविकेसह ११ जणांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.

