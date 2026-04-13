Success Story: शेतकरी कुटुंबातील मुलाची 'एनडीएत' भरारी; अमेय साळुंखेंचा देशात 34 वा क्रमांक, आई-वडिलांनी कष्टाने वाढवलं..

कोरेगाव : येथील सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातील अमेय राजेंद्र साळुंखे याने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या वतीने 14 सप्टेंबर 2025 रोजी घेण्यात आलेली राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (एनडीए) परीक्षेत देशात 34 वा क्रमांक पटकावला आहे..येथील जुनी पेठ विभागातील राजेंद्र व गीता साळुंखे या सर्वसामान्य शेतकरी दांपत्याच्या पोटी जन्म घेतलेल्या अमेय याचे पूर्व प्राथमिक ते प्राथमिक (चौथीपर्यंत) शिक्षण येथील कांतीलाल विरचंद भंडारी प्राथमिक शाळेत, तर माध्यमिक (इयत्ता पाचवी) शिक्षण येथील सरस्वती विद्यालयात झाले. त्यानंतर सहावी ते दहावीपर्यंतचे शिक्षण खावली (ता. सातारा) येथील जवाहर नवोदय विद्यालयात झाले. .नवोदय विद्यालयात इयत्ता दहावी चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण झाल्यानंतर अमेयने पुणे (कात्रज) येथील यशोतेज अकॅडमीत इयत्ता अकरावीसाठी प्रवेश घेतला. बारावीत शिक्षण घेताना अमेय याने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या वतीने 14 सप्टेंबर 2025 रोजी झालेली राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी परीक्षा 2026 दिली. या परीक्षेचा निकाल नुकताच आठ एप्रिल रोजी जाहीर झाला असून, त्यामध्ये देशातील 651 मुले व 91 मुली असे एकूण 742 मुले -मुली उत्तीर्ण झाल्या आहेत. त्यातील मुलांच्या गुणवत्ता यादीत अमेय याने देशात 34 वा क्रमांक पटकावला आहे..लहान असताना पितृ छत्रहरपलेले सर्वसामान्य शेतकरी राजेंद्र साळुंखे यांची उच्च शिक्षण घेण्याची प्रबळ इच्छा घरगुती अडचणींमुळे अपूर्ण राहिली होती. ही अपूर्ण राहिलेली इच्छा त्यांनी आपली आई श्रीमती शकुंतला, पत्नी गीतासह शेतात काबाडकष्ट करून आपला मुलगा अमेय व मुलगी अवंती यांना उच्च शिक्षण देवून पूर्ण केली आहे. यात त्यांना त्यांच्या मोठ्या चार बहिणी, मेव्हणे यांचेही मोलाचे सहकार्य लाभले. मुलगा अमेय आता एनडीए परीक्षा उत्तीर्ण झाला आहे. तर मुलगी अवंती जीने सुरुवातीला नवोदय विद्यालयात दहावीपर्यंत शिक्षण घेऊन बाहेर पडून चांगल्या गुणांनी बी. टेक पूर्ण केले असून, आता ती भारतीय वायू दलात उच्च अधिकार पदासाठीच्या परीक्षा देत आहे. आपल्या यशात आजी, आई, वडिल व बहीण अवंती हिचे मार्गदर्शन मोलाचे ठरल्याचे अमेय याने "सकाळ"शी बोलताना सांगितले..एनडीए परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याबद्दलअमेय याचे आमदार शशिकांत शिंदे, आमदार महेश शिंदे, सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष प्रियाताई शिंदे, खटाव पंचायत समितीचे सदस्य गौरव जाधव, कोरेगावच्या नगराध्यक्ष दिपालीताई बर्गे, उपनगराध्यक्ष राहूल रघुनाथ बर्गे, माजी नगराध्यक्ष राजाभाऊ बर्गे, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य राहुल प्रकाश बर्गे, डी.पी. भोसले कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. एल. डी. कदम, मॉडर्न इंग्लिश स्कूलचे मुख्याध्यापक डी. एम. साळुंखे, पांडुरंग बर्गे, सर्व आजी- माजी नगरसेवक, नागरिकांनी अभिनंदन केले.