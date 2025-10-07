पाटण: कोयना विभागातील घाटमाथा परिसरातील ढाणकल येथील शिवाजी पुनाजी कदम (वय ६०) या शेतकऱ्यावर शुक्रवारी (ता. २६) गव्याने अचानक हल्ला केला होता. या हल्ल्यात ते गंभीररीत्या जखमी झाल्याने त्यांच्यावर हेळवाक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात प्राथमिक उपचार करून अधिक उपचारासाठी कऱ्हाड येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र, रविवारी मध्यरात्री त्यांची प्रकृती खालावल्याने उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. .याबाबत माहिती अशी, शुक्रवारी सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास ढाणकल (ता. पाटण) येथील शेतकरी शिवाजी कदम हे जनावरे चारण्यासाठी शेतात गेले होते. त्यावेळी अचानक त्यांच्यावर रानगव्याने हल्ला केला. त्यांनी आरडाओरडा केल्याने जवळपास शेतात काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी गव्याला हुसकावून लावत जखमी शिवाजी कदम यांना तातडीने हेळवाक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले. .त्याठिकाणी त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार केल्यानंतर अधिक उपचारासाठी कऱ्हाड येथील कृष्णा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्याठिकाणी त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. मात्र, रविवारी (ता. ५) मध्यरात्री त्यांची प्रकृती अचानक खालावल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. दरम्यान, शवविच्छेदनानंतर शिवाजी कदम यांचा मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला. रात्री उशिरा त्यांच्यावर ढाणकल येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.