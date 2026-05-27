farmer Loan Relief: कर्जमाफीच्या निकषांकडे शेतकऱ्यांचे डोळे; ३० जूनपूर्वी जाहीर करण्याचा सरकारचा मानस, काय असतील संभाव्य निकष?

सातारा : महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची तारीख जशी जवळ येत आहे, तशी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांत कमालीची उत्सुकता निर्माण झाली आहे. ३० जूनपूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा सरकारचा मानस आहे. मात्र, सध्या राज्यात विधान परिषदेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होणार का आणि कर्जमाफीचे नेमके निकष काय असतील? याकडे शेतकऱ्यांचे डोळे लागले आहेत..कर्जमाफी योजनेंतर्गत ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत पीक कर्ज माफ केले जाणार आहे, तर नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाईल. जिल्ह्यात खरीप हंगामाची पूर्वतयारी सुरू झाली असून, नवीन पिकांसाठी कर्ज घेण्यासाठी शेतकरी कर्जमाफीच्या अंतिम निकषांची वाट पाहत आहेत. प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखालील 'मित्र' संस्थेच्या समितीने बँकांकडून थकबाकीदारांची आकडेवारी गोळा केली असून, सुमारे ३५ ते ४० लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळण्याचा अंदाज आहे..दरम्यान, विधान परिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे निकष जाहीर होण्यास उशीर होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे, की ही योजना अर्थसंकल्पात आधीच जाहीर झालेली असल्याने आणि या योजनेचे लाभार्थी (सामान्य शेतकरी) हे विधान परिषद निवडणुकीचे थेट मतदार नसल्याने आचारसंहितेचा मोठा अडसर येणार नाही. मॉन्सून आणि नवीन हंगाम सुरू होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी सरकार गरज पडल्यास निवडणूक आयोगाकडून विशेष परवानगी घेण्याच्या तयारीत आहे. निकष निश्चित होताच मंत्रिमंडळात प्रस्ताव आणून नोंदणी सुरू केली जाईल..संभाव्य निकषदोन लाखांची मर्यादा : ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असणारे दोन लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज पूर्णपणे माफ होणार.५० हजारांचे प्रोत्साहन : नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचा थेट आर्थिक लाभ.हे राहणार अपात्र : सरकारी/निमसरकारी नोकरदार, इन्कम टॅक्स भरणारे शेतकरी आणि आजी-माजी लोकप्रतिनिधी (आमदार, खासदार) यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.बँकांना निर्देश : सरकारने बँकांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, तिजोरीतून निधी जमा होण्याची वाट न पाहता, निकषानुसार पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांना आगामी खरिपासाठी तत्काळ नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.