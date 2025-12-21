Success Story:'शेतकऱ्याची मुलगी बनली न्यायाधीश'; ऐश्वर्या यादव यांनी मिळवली १२ वी रँक; रात्रदिवस अभ्यास करुन यशाला घातली गवसणी..

तारळे: जिद्द, चिकाटी व सातत्यपूर्ण अभ्यास याच्या जोरावर काले (ता. कऱ्हाड) येथील ऐश्वर्या चंद्रकांत यादव यांनी न्यायाधीशपदाला गवसणी घातली. अत्यंत अवघड असलेली परीक्षा त्या पहिल्याच प्रयत्नात राज्यात बाराव्या क्रमांकाने उत्तीर्ण झाल्या, तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल संवर्गातून त्या राज्यात पहिल्या आल्या आहेत. सातारा जिल्ह्यात केवळ दोघा- तिघांना हे यश मिळाले आहे. त्यात ऐश्वर्या यादव यांचा पहिला नंबर आहे. त्यांच्यावर संपूर्ण कऱ्हाड तालुक्यासह सातारा जिल्ह्यातून अभिनंदन व कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. .MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.काले (ता. कऱ्हाड) येथील शेतकरी कुटुंबातील वैशाली व चंद्रकांत यादव यांच्या पोटी त्यांचा जन्म झाला. त्यांचे पहिली ते चौथीपर्यंतचे शिक्षण काले येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत, माध्यमिक शिक्षण महात्मा गांधी विद्यालयात झाल्यावर त्या महर्षी दयानंद कॉलेजमधून बारावी उत्तीर्ण झाल्या. त्यांनी विज्ञान शाखेतून रुईया कॉलेज परळ (मुंबई) येथून पदवी घेतली. .त्यानंतर त्यांनी कायद्याची पदवी मुंबईतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लॉ कॉलेजमधून घेतली. शिक्षण घेत असतानाच त्यांनी स्पर्धा परीक्षा देणे सुरू केले होते. त्यानंतर सरळ सेवेने भरती होत पहिली सरकारी नोकरी मुंबई महानगरपालिका येथे स्वीकारली. त्यानंतर सेंट्रल रेल्वेमध्ये नोकरीला सुरुवात केली. नोकरी करीत असताना त्यांनी अभ्यासात खंड पडू दिला नाही. अंतिम ध्येय हे न्यायाधीश होण्याचे असल्याने त्यादृष्टीने तयारी सुरू ठेवली होती. त्यानंतर न्यायाधीश परीक्षा उत्तीर्ण होऊन त्यांची प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी व दिवाणी न्यायाधीश क स्तर पदी निवड झाली आहे..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !. २४ डिसेंबरपासून त्या प्रशिक्षणासाठी रवाना होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर काले ग्रामस्थांतर्फे त्यांचा उद्या (रविवारी) सायंकाळी सहा वाजता नागरी सत्कार आयोजित केला आहे. त्यांच्या या उज्ज्वल यशाबद्दल सर्वत्र कौतुक व अभिनंदन होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.