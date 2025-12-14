Success Story:'शेतकरी कुटुंबातील शिवानीची भारतीय हवाई दलात निवड'; महाराष्ट्रात सहावी रँक, कठोर परिश्रमातून यशाला गवसणी..

-संदीप गाडवे केळघर : भुतेघर (ता. जावळी) येथील सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातील शिवानी सुरेश मानकुंबरे हिची भारतीय हवाई दलात निवड झाली आहे. दुर्गम छोट्या गावांतील शिवानीने अथक व कठोर परिश्रमातून यशाला गवसणी घालत स्वप्नवत कामगिरी केली. ती भारतीय हवाई दलात निवड होणारी जावळी तालुक्यातील पहिलीच मुलगी आहे. .MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.शिवानीचे वडील महाबळेश्वर येथे खासगी नोकरी करतात, तर आई शेतात काम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करते. लहानपणापासून गरिबीचे चटके सहन केलेल्या शिवानीने जिद्दीतून यश मिळवले आहे. लहानपणापासून ती अभ्यासात हुशार होती. तिचे प्राथमिक शिक्षण भुतेघर येथे झाले. पाचवी ते दहावीपर्यंतचे शिक्षण केळघर येथे झाले. अकरावी व बारावीचे शिक्षण मेढा येथील आमदार शशिकांत शिंदे महाविद्यालयात झाले आहे. सध्या ती साताऱ्यातील लालबहादूर शास्त्री महाविद्यालयात दुसऱ्या वर्गात शिकत आहे..शिवानीला पाटखळ माथा येथील मराठा कमांडो अकादमीचे प्रशिक्षक योगेश कदम व राहुल कदम यांनी व चुलते सुनील यांनी मार्गदर्शन केले. शिवानीच्या वडिलांची शेती फक्त १८ गुंठे असून, वडिलोपार्जित दगड मातीचे जुने कौलारू घर असून, शेतकरी कुटुंब आहे. छत्रीवाल्याचं घर म्हणून शिवानीच्या कुटुंबाची गावात ओळख आहे..शिवानी एक दिवस यशाला गवसणी घालणारी कामगिरी करेल, अशा विश्वास होता. तिने तिचे आणि कुटुंबीयांचे स्वप्न पूर्ण केले, असे तिचे चुलते सुनील मानकुंबरे यांनी सांगितले. त्यांनी शिवानीला वेळोवेळी योग्य ते मार्गदर्शन करून हिंमत वाढवण्यास सतत कार्यरत राहिले..महाराष्ट्रात सहावी रँकशिवानीने आपल्या कुशाग्र बुद्धीने एकेक टप्पा पार केला. रात्रंदिवस अभ्यास करून येणाऱ्या संकटांचा सामना करत ध्येय गाठले. तिची भारतीय हवाई दलामध्ये निवड होऊन ती संपूर्ण महाराष्ट्रात सहावी रँक मिळवून यशस्वी झाली. आपल्या आई-वडिलांच्या कष्टाचे चीज करून तिने दाखवले आहे..Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.जावळी तालुक्यातील केळघर विभागातील छोटेसे गाव भुतेघर येथील शिवानीने मिळवलेल्या या यशामुळे गावाचेच नव्हे, तर पंचक्रोशीतील शेतकरी, सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलींच्या माना उंचावल्या आहेत.- सुनील मानकुंबरे, शिवानीचे चुलते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.