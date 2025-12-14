सातारा

Success Story:'शेतकरी कुटुंबातील शिवानीची भारतीय हवाई दलात निवड'; महाराष्ट्रात सहावी रँक, कठोर परिश्रमातून यशाला गवसणी..

Farmer’s daughter Shivani selected in Indian Air Force: दुर्गम गावातील शेतकरी कुटुंबातील शिवानीची भारतीय हवाई दलात ऐतिहासिक निवड; महाराष्ट्रात सहावी रँक मिळवत जिद्दीचे स्वप्न साकार
Maharashtra Rank 6: Javali’s Shivani Makes Farmer Family Proud

Maharashtra Rank 6: Javali’s Shivani Makes Farmer Family Proud

-संदीप गाडवे

केळघर : भुतेघर (ता. जावळी) येथील सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातील शिवानी सुरेश मानकुंबरे हिची भारतीय हवाई दलात निवड झाली आहे. दुर्गम छोट्या गावांतील शिवानीने अथक व कठोर परिश्रमातून यशाला गवसणी घालत स्वप्नवत कामगिरी केली. ती भारतीय हवाई दलात निवड होणारी जावळी तालुक्यातील पहिलीच मुलगी आहे.

