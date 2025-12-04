सातारा

Mahabaleshwar News: ‘जीआय टॅग स्ट्रॉबेरी’वरून शेतकरी आक्रमक; ‘महाबळेश्वर’च्या नावाखाली बाजारपेठेत विक्री; आंदोलनाचा इशारा

GI tag strawberry: महाबळेश्वर स्ट्रॉबेरीला जीआय टॅग मिळाल्यानंतर बाजारपेठेत त्या दर्जाची ओळख निर्माण झाली. मात्र अलीकडच्या काळात या नावाचा गैरवापर वाढत असून बाहेरून येणाऱ्या सामान्य स्ट्रॉबेरी ‘महाबळेश्वर’ या नावाने विकल्या जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
GI Tag Violation Sparks Outrage Among Strawberry Farmers; Agitation Looms”

GI Tag Violation Sparks Outrage Among Strawberry Farmers; Agitation Looms”

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भिलार: महाबळेश्वरच्या स्ट्रॉबेरीला ‘जीआय टॅग’ मिळून अनेक वर्षे झाली. या स्ट्रॉबेरीमध्ये असणारे गुणधर्म इतर तालुक्यात उत्पादित होणाऱ्या स्ट्रॉबेरीपेक्षा वेगळे असून, तालुक्यात उत्पादित होणाऱ्या स्ट्रॉबेरीची चव व गोडी वेगळी असल्याचे जाणवते. मात्र, काही तालुके व जिल्ह्यांत स्ट्रॉबेरीची शेती केली जाते. त्यात उत्पादित होणाऱ्या स्ट्रॉबेरीला सर्रास ‘महाबळेश्वरची स्ट्रॉबेरी’ असे नाव देऊन बाजारपेठेत विक्री होताना दिसत आहे. याविरोधात महाबळेश्वरमधील सर्व स्ट्रॉबेरी उत्पादक शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

Loading content, please wait...
Satara
Mahabaleshwar
Strawberry
district
Farmers Association
Protest
Branding

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com