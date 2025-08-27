Satara News: 'फलटणच्या शेतकऱ्यांमध्ये वाढली फळांची गोडी'; कृषी विभागाकडून रोजगार हमी योजनेची जोड, दोन वर्षांत ५२७ हेक्टर क्षेत्रावर लागवड

-मनोज पवारदुधेबावी: फलटण तालुक्यातील शेतकरी मागील दोन वर्षांपासून ऊस व मका या पिकाबरोबर फळबाग लागवडीला पसंती देत असल्याचे दिसून येत आहे. शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेतून ५२७ हेक्टर फळबाग लागवड क्षेत्र वाढले आहे. यामध्ये डाळिंब, सीताफळ, पेरू, ड्रॅगन फ्रूट, वॉटर अप्पल, आंबा, अॅव्होकाडो, केळी, द्राक्ष आदी फळबागांचा समावेश आहे..Mahabaleshwar Rain:'महाबळेश्वरला पावसाची विक्रमी वाटचाल'; तीन महिन्यांपासून संततधार, दाट धुके अन् कडाक्याची थंडी.शासनाच्या विविध योजना, वाढती आर्थिक शाश्वती आणि पारंपरिक शेतीतील तोट्यांमुळे शेतकरी आता फळबागांना प्राधान्य देत आहेत, ज्यामुळे उत्पन्न वाढण्यास मदत होत आहे.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आणि (कै.) भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना यांसारख्या योजनांमधून फळबाग लागवडीसाठी आर्थिक मदत मिळते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळते. तालुक्यातील एकूण फळपीक क्षेत्र एक हजार ७२७ हेक्टर आहे. कृषी विभागाच्या योजनेमधून मागील दोन वर्षांत ५२७ हेक्टर पेक्षा जास्त लागवड झालेली आहे..महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनासन : २०२३-२४ सन : २०२४-२५एकूण लागवड : १३३.९४ हेक्टर एकूण लागवड १५४.७४ हेक्टरयातील प्रमुख फळपीक लागवडडाळिंब : २६.४९ हेक्टर डाळिंब : १४.२५ हेक्टरआंबा : ४१.४५ हेक्टर आंबा : ३४.१४ हेक्टरपेरू : १४.३१ हेक्टर पेरू : ४.४५ हेक्टर(कै.) भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनासन २०२३-२४ सन २०२४-२५एकूण लागवड : ६२.१० हेक्टर एकूण लागवड : १७८.६ हेक्टरयातील प्रमुख फळपीक लागवडडाळिंब : १९.९२ हेक्टर डाळिंब : ९७.१३ हेक्टरआंबा : ९.९० हेक्टर आंबा : १८.२२ हेक्टरपेरू : २७.१० हेक्टर पेरू : ४७.७८ हेक्टर.Satara News:'सर्जापूर विकास सोसायटीला जिल्हा बँकेचा पुरस्कार': जावळी तालुक्यात प्रथम; सर्वोत्कृष्ट कामकाज अन् १०० टक्के वसुली .तालुक्यातील अनुकूल हवामान निर्यातक्षम उत्पादन याबाबतीत होत असणारी जागृती, दळणवळण सुविधा, मिळत असलेले दर, मिळत असलेले उत्पन्न यामुळे फळबागाचे क्षेत्र तालुक्यात वाढत आहे.- दत्तात्रय गायकवाड, तालुका कृषी अधिकारीशासनाच्या योजनेच्या माध्यमातून फळबाग लागवड केल्यामुळे लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळाले.- हेमंत सस्ते, शेतकरी, बोडकेवाडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.