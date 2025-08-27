सातारा

Satara News: 'फलटणच्या शेतकऱ्यांमध्ये वाढली फळांची गोडी'; कृषी विभागाकडून रोजगार हमी योजनेची जोड, दोन वर्षांत ५२७ हेक्टर क्षेत्रावर लागवड

Farmers in Phaltan Turn to Fruit Cultivation: शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेतून ५२७ हेक्टर फळबाग लागवड क्षेत्र वाढले आहे. यामध्ये डाळिंब, सीताफळ, पेरू, ड्रॅगन फ्रूट, वॉटर अप्पल, आंबा, अ‍ॅव्होकाडो, केळी, द्राक्ष आदी फळबागांचा समावेश आहे.
दुधेबावी: फलटण तालुक्यातील शेतकरी मागील दोन वर्षांपासून ऊस व मका या पिकाबरोबर फळबाग लागवडीला पसंती देत असल्याचे दिसून येत आहे. शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेतून ५२७ हेक्टर फळबाग लागवड क्षेत्र वाढले आहे. यामध्ये डाळिंब, सीताफळ, पेरू, ड्रॅगन फ्रूट, वॉटर अप्पल, आंबा, अ‍ॅव्होकाडो, केळी, द्राक्ष आदी फळबागांचा समावेश आहे.

