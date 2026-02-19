सातारा

Farmers Protest:अदानींच्या निवकणे जलविद्युत प्रकल्पाला विरोध; बाधित गावांतील शेतकरी आक्रमक; हरकती नोंदवण्यासाठी मुदतवाढ!

सकाळ वृत्तसेवा
पाटण : तालुक्यातील निवकणे (एकात्मिक) उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी आयोजित करण्यात आलेली पर्यावरण विषयक लोकसुनावणी अाज वादळी ठरली. अदानी ग्रीन एनर्जी लि.च्या माध्यमातून संपूर्ण खासगीकरणातून साकारल्या जाणाऱ्या २७०० मेगावॅट क्षमतेच्या या प्रकल्पाविरोधात बाधित गावांतील शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत कडाडून विरोध दर्शवला. ग्रामस्थांचा वाढता विरोध आणि हरकतींसाठी मिळालेला कमी वेळ लक्षात घेता, प्रशासनाने हरकती नोंदवण्यासाठी २३ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

