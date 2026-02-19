Farmers Protest:अदानींच्या निवकणे जलविद्युत प्रकल्पाला विरोध; बाधित गावांतील शेतकरी आक्रमक; हरकती नोंदवण्यासाठी मुदतवाढ!

पाटण : तालुक्यातील निवकणे (एकात्मिक) उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी आयोजित करण्यात आलेली पर्यावरण विषयक लोकसुनावणी अाज वादळी ठरली. अदानी ग्रीन एनर्जी लि.च्या माध्यमातून संपूर्ण खासगीकरणातून साकारल्या जाणाऱ्या २७०० मेगावॅट क्षमतेच्या या प्रकल्पाविरोधात बाधित गावांतील शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत कडाडून विरोध दर्शवला. ग्रामस्थांचा वाढता विरोध आणि हरकतींसाठी मिळालेला कमी वेळ लक्षात घेता, प्रशासनाने हरकती नोंदवण्यासाठी २३ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल मंडलाधिकारी सर्फराज ढलाईत, ग्राम महसूल अधिकारी पंकज भिसे, रविराज शेजवळ यांच्या उपस्थितीत जावरातवाडी (ता. पाटण) येथे ही सुनावणी झाली. यावेळी श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर, कोयना धरणग्रस्त संग्राम संघटनेचे चैतन्य दळवी, सूरज पाटणकर, विशाल निकम, अर्जुन सपकाळ, आनंदा सपकाळ, संपत पवार, कृष्णात यादव, जगन्नाथ बावधने, नंदकुमार जगताप, बापू शिंदे, प्रशांत पाटील यांच्यासह निवकणे, म्हारवंड, जावरातवाडी, मराठवाडी, भारसाखळे, धारेश्वर दिवशी, जुगंटी व आरल गावचे सरपंच आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सुनावणीदरम्यान उपस्थित ग्रामस्थ आणि संघटनांच्या नेत्यांनी प्रकल्पाच्या कायदेशीर वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. हा प्रकल्प पर्यावरणाच्या दृष्टीने घातक असून, स्थानिक जैवविविधतेचा नाश करणारा असल्याचा दावा करण्यात आला. संपूर्ण प्रकल्प खासगी कंपनीच्या फायद्यासाठी असल्याने स्थानिकांचे हित धाब्यावर बसवले जात असल्याचा आरोप झाला. जुन्या रखडलेल्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नसताना नवीन प्रकल्पाचा घाट का घातला जात आहे? असा सवाल शेतकऱ्यांनी केला..प्रकल्पामुळे शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होईल, तसेच स्थानिक तरुणांना रोजगाराची कोणतीही ठोस हमी नसल्याचे सांगण्यात आले. ग्रामस्थांनी घेतलेला आक्रमक पवित्रा आणि मांडलेल्या तांत्रिक हरकतींची दखल घेत निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांनी ही सुनावणी केवळ औपचारिक न ठरवता नागरिकांना सविस्तर हरकती नोंदवण्यासाठी सोमवारपर्यंत (ता. २३) मुदत वाढवून दिली आहे. आमच्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आणि पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटल्याशिवाय प्रकल्पाचे काम करू देणार नाही, असा स्पष्ट इशारा यावेळी देण्यात आला..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.निवकणे प्रकल्प हा अद्याप ही कृष्णा खोरे यांच्याकडेच आहे. अजून अदानी कंपनीला हस्तांतरण करण्यात आले नाही. त्यामुळे आज पर्यावरण सुनावणी ही बेकायदेशीर पद्धतीने घेण्यात आली आहे, ती रद्द करून ती पुन्हा नव्याने तारीख देऊन इरिगेशनचे अधिकारी, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, वन विभाग, महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळाचे अधिकारी यांच्या उपस्थितीत पुन्हा सुनावणी घेण्यात यावी, त्यामुळे झालेली सुनावणी बेकायदेशीर आहे.- चैतन्य दळवी, अध्यक्ष, कोयना धरणग्रस्त संग्राम संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.