सातारा : खिंडवाडी येथे सातारा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जागेत (कै.) अभयसिंहराजे भोसले व्यापारी संकुल उपबाजार या व्यापारी संकुलाची उभारणी होत आहे. या संकुलामुळे शेतकऱ्यांची मोठी गैरसोय दूर होणार असून, शेतमाल मोठमोठ्या शहरांमध्ये पाठवणे सोयीचे होणार आहे. या संकुलामुळे भाऊसाहेब महाराज यांची स्वप्नपूर्ती होत असून, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसह सातारा तालुक्याच्या अर्थकारणाला अधिक गती मिळेल, असा विश्वास राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी व्यक्त केला. सातारा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संभाजीनगर- खिंडवाडी येथील जागेत 'स्व. श्रीमंत छत्रपती अभयसिंहराजे भोसले व्यापारी संकुल उपबाजार' या भव्य व्यापारी संकुलाची उभारणी करण्यात येत आहे. या संकुलाच्या कामाचा प्रारंभ शिवेंद्रसिंहराजे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला. याप्रसंगी ते बोलत होते. या वेळी बाजार समितीचे सभापती विक्रम पवार, उपसभापती मधुकर पवार, माजी सभापती लालासाहेब पवार, सतीश चव्हाण, किरण साबळे- पाटील, नामदेव सावंत, सुनील झंवर, राधेश्याम भंडारी, चंदुकाका शहा, कांतिलाल जैन, पप्पू शेठ, आबा धनवडे, संतोष चौधरी, अरविंद चव्हाण, उत्तमराव नावडकर, शशिकांत जाधव यांच्यासह सर्व संचालक व शेतकरी उपस्थित होते. संकुलामध्ये भाजीपाला मार्केटसाठी ४० गाळे, फळे मार्केटसाठी २४ गाळे, कांदा-बटाटा मार्केट २४ गाळे, भुसार मार्केट ५८ गाळे असणार आहेत. याशिवाय सुसज्ज कोल्ड स्टोअरेज, प्रशस्त बाजार समिती कार्यालय व सभागृह, व्यावसायिक गाळे, पशुवैद्यकीय दवाखाना, हॉटेल व रेस्टॉरंट, हमाल माथाडी भवन, शेतकरी निवास व्यवस्था, पाणी व्यवस्थापनासाठी पाणी साठवण टाकी, पुरुष व महिला स्वच्छता गृह, वाहनतळ आदी परिपूर्ण सोयीसुविधा असणार आहेत.