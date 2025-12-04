सातारा

Satara News: शेतकरी आक्रमक ! 'शिवडेनजीक रस्ता रुंदीकरणाचे काम पाडले बंद'; भू-संपादनाचा मोबदला मिळत नसल्याने भूमिका

Shivde road widening: रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी शेतजमीन गेल्यामुळे अनेकांचे नुकसान झाले आहे. मात्र मोबदला न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी तीव्र झाली आहे. "मोबदला मिळाल्याशिवाय एक इंचही काम होऊ देणार नाही," अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली. त्यामुळे ठेकेदार व कामगारांनीही काम बंद करून घटनास्थळ सोडले.
Shivde Protest: Farmers stop road widening work demanding pending land compensation.

सकाळ वृत्तसेवा
उंब्रज: शिवडे (ता. कऱ्हाड) येथील पाटण-पंढरपूर राज्य मार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम शेतकरी व ग्रामस्थांनी आज बंद पाडले. रस्ता रुंदीकरण होत असलेल्या भूसंपादनाचा मोबदला मिळत नसल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. त्यामुळे स्थानिक शेतकरी, व्यावसायिक, ग्रामस्थांचे नुकसान झाले आहे. संबंधित विभागाने स्थानिकांचा विरोध डावलून रुंदीकरणाचे काम सुरू ठेवल्याने शेतकऱ्यांत संतापाची लाट निर्माण झाली. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी शिवडेतील शेतकरी व ग्रामस्थांनी केली आहे.

