Satara News: शेतकरी आक्रमक ! 'शिवडेनजीक रस्ता रुंदीकरणाचे काम पाडले बंद'; भू-संपादनाचा मोबदला मिळत नसल्याने भूमिका

उंब्रज: शिवडे (ता. कऱ्हाड) येथील पाटण-पंढरपूर राज्य मार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम शेतकरी व ग्रामस्थांनी आज बंद पाडले. रस्ता रुंदीकरण होत असलेल्या भूसंपादनाचा मोबदला मिळत नसल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. त्यामुळे स्थानिक शेतकरी, व्यावसायिक, ग्रामस्थांचे नुकसान झाले आहे. संबंधित विभागाने स्थानिकांचा विरोध डावलून रुंदीकरणाचे काम सुरू ठेवल्याने शेतकऱ्यांत संतापाची लाट निर्माण झाली. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी शिवडेतील शेतकरी व ग्रामस्थांनी केली आहे.या वेळी शिवडे येथील आशुतोष माळी, संदीप घाडगे, प्रमोद साळुंखे, संदीप भोसले, दीपक माळी, नामदेव घाडगे, हरिदास घाडगे, वैभव जगदाळे, विश्वास माळी यांच्यासह शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत आज सकाळी काम थांबवले. याबाबत माहिती अशी; गेल्या वर्षभरापासून पाटण- पंढरपूर राज्यमार्गच्या रुंदीकरणाचे काम सुरू आहे. सुमारे ४८१ कोटींचा निधी रुंदीकरणाच्या कामासाठी मंजूर झाला होता. त्यात पुन्हा वाढ करण्यात आली.मात्र, रस्त्याच्या दुतर्फा असणाऱ्या शेतकऱ्यांना कोणतीही नुकसान भरपाई न देता राजरोसपणे रुंदीकरणाचे काम सुरू आहे. रुंदीकरणाच्या कामात शेतालगतची झाडे व पिके उद्ध्वस्त करून भूसंपादन करण्यात आले आहे. मात्र, याबाबत शेतकऱ्यांना कोणत्याही नोटिसा व नुकसान भरपाई न देता संबंधित ठेकेदाराकडून काम सुरू आहे. गेल्या महिनाभरापासून याबाबत ठिकठिकाणी शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. शिवडे येथील शेतकरी आज आक्रमक झाले. या शेतकऱ्यांनी रुंदीकरणाचे काम थांबवले. या वेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना घटनास्थळी बोलावून घेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता धुमाळ व सोनाई कन्स्ट्रक्शनचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले.शेतकऱ्यांनी त्यांना याबाबत विचारणा केली. शेतीचे नुकसान होत असताना मोबदला न देता रुंदीकरण का केले? असा सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला. मात्र, या संदर्भात संबंधित प्रशासकीय अधिकारी समाधानकारक कोणतेही उत्तर देऊ शकले नाहीत.जोपर्यंत शेतकऱ्यांना मोबदला मिळत नाही, तोपर्यंत काम सुरू करू देणार नसल्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली. संपादित केलेल्या जमिनीची कागदपत्रे दाखवण्याची मागणी अधिकाऱ्यांना केली. कागदपत्रे तपासूनच काम सुरू करू, असे संबंधित अधिकाऱ्यांनी आश्वासन दिले.