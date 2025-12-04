Satara Accident: 'कोडोलीतील युवकाचा ट्रकने चिरडल्याने मृत्यू'; एकजण जखमी, जिवलग मित्र दुचाकीवरुन निघाले अन्..

सातारा

Deadly Road Mishap in Kodoli: अपघातानंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली. स्थानिकांनी तात्काळ जखमी युवकाला रुग्णालयात हलवले असून त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगितले जाते. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला आणि ट्रकचालकाच्या शोधासाठी मोहीम सुरू केली आहे.
सातारा: औद्योगिक वसाहत परिसरातील परफेक्ट कंपनीसमोर अनोळखी ट्रकने चिरडल्याने एका युवकाचा मृत्यू झाला, तर एक जण जखमी झाला आहे. ओंकार जयवंत गवळी (वय २०, रा. भोसले कॉलनी, कोडोली) असे मृत युवकाचे नाव आहे. याप्रकरणी प्रथमेश प्रशांत माने (रा. कोडोली) याच्या फिर्यादीनुसार अनोळखी ट्रक चालकावर शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

