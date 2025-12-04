Rahimatpur Accident: 'उसाच्या ट्रॉलीला धडकून दुचाकीस्वाराचा मृत्यू'; बोरगाव मार्गावरील घटना, पाठीमागून जाेरदार धडक..

रहिमतपूर : बोरगाव मार्गावर पाटील दरबार हॉटेलजवळ उसाने भरलेल्या ट्रॅक्टर- ट्रॉलीला पाठीमागून धडक दिल्याने दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला. विठ्ठल आबाजी भोसले (वय ६०, रा. रहिमतपूर) असे त्यांचे नाव आहे. ही घटना मंगळवारी रात्री घडली..रहिमतपूर पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, काल सायंकाळी साडेसात वाजण्याच्या सुमारास विठ्ठल भोसले हे त्यांच्या दुचाकीवरून (एमएच ०८ जे १९८१) घरी जात होते. त्या वेळी उसाने भरलेली ट्रॅक्टर - ट्रॉली (एमजीके २१८३) रस्त्याच्या मधोमध उभी होती. रिफ्लेक्टर, चेतावणी चिन्हे अथवा बॅरिकेट्स न लावल्याने या उभ्या ट्रॉलीला भोसले यांच्या दुचाकीची जोरदार धडक बसली. यात त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. .तत्काळ त्यांना रुग्णवाहिकेतून प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेण्यात आले; मात्र उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ट्रॅक्टरचालक बाबाजान कासम सय्यद (वय २८, रा. सावरगाव हडप, जि. जालना) याने घटनास्थळावरून पळ काढला. भोसले यांचे पुतणे सूरज शंकर भोसले यांनी रहिमतपूर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून, ट्रॅक्टर चालकाविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.