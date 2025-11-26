Satara Accident: ट्रॅव्हल्सच्या अपघातात एक ठार, दोन गंभीर जखमी; पुणे-पंढरपूर महामार्गावरील बरड येथील घटना, चालकाचे नियंत्रण सुटल अन्..

-मनोज पवार फलटण : पुणे- पंढरपूर महामार्गावरती बरड (ता. फलटण) येथे चालकाचे ट्रॅव्हल्सवरील नियंत्रण सुटून भीषण झालेल्या अपघातामध्ये एक ठार, दोन जण जखमी झाल्याची माहिती समोर येत आहे..\rट्रॅव्हल्स ही कोळीवाडा मुंबई येथून पंढरपूर येथे निघाली होती. बुधवारी सकाळी पावणेआठच्या सुमारास चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने झालेल्या अपघातामध्ये एक जण ठार व दोन जण जखमी झाल्याची माहिती समोर येत आहे त्या ट्रॅव्हल्समध्ये एकूण १७ प्रवासी प्रवास करत असल्याची माहिती समोर येत आहे. .या अपघाताचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आलेले आहे ही ट्रॅव्हल्स मोठ्या वेगामध्ये येत होती व रस्त्याच्या मधोमध डिव्हायडरला धडकली त्या डिव्हायडरच्यासमोर दोन व्यक्ती उभा होते त्यांना जोरदार धक्का दिल्याने त्यामधील एक जण ठार व दोन जण जखमी झाल्याची माहिती समोर येत आहे सकाळ सकाळी ही घटना घडल्यामुळे बरड व परिसरामध्ये चिंतेचे वातावरण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.