सातारा

Karad Accident: दुर्दैवी घटना! 'कालेटेकच्या दोघांचा अपघाती मृत्यू'; भरधाव चारचाकीची मोटारसायकला पाठीमागून भीषण धडक..

Tragic Accident: चारचाकी चालकाने गाडी न थांबवता वेग वाढवून पुढे तशीच धूम ठोकली. त्याच वेगात पुढे काही अंतरावर गेल्यावर भिंगेवाडी बसस्थानकावर रस्त्यावरून चाललेल्या ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. त्यात चारचाकी गाडीचा अक्षरशः चक्काचूर झाला.
“Tragedy in Kaletek – Two lives lost as speeding car crashes into motorcycle from behind.”

“Tragedy in Kaletek – Two lives lost as speeding car crashes into motorcycle from behind.”

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

आटपाडी/कऱ्हाड : भरधाव चारचाकीने मोटारसायकलस्वाराला धडक देऊन न थांबता पुढे जाऊन काही अंतरावरच ट्रॅक्टरलाही मागून धडक दिल्याने भीषण अपघात झाला. या अपघातात चारचाकीतील दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. वसंत उत्तम यादव (वय ४३) आणि आर्यन मोहिते (वय १८, रा. कालेटेक, ता. कऱ्हाड) अशी मृतांची नावे आहेत.

Satara
karad
accident
car
Youth
Kaletek
district
accident death
accident case

