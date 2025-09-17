Karad Accident: दुर्दैवी घटना! 'कालेटेकच्या दोघांचा अपघाती मृत्यू'; भरधाव चारचाकीची मोटारसायकला पाठीमागून भीषण धडक..

आटपाडी/कऱ्हाड : भरधाव चारचाकीने मोटारसायकलस्वाराला धडक देऊन न थांबता पुढे जाऊन काही अंतरावरच ट्रॅक्टरलाही मागून धडक दिल्याने भीषण अपघात झाला. या अपघातात चारचाकीतील दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. वसंत उत्तम यादव (वय ४३) आणि आर्यन मोहिते (वय १८, रा. कालेटेक, ता. कऱ्हाड) अशी मृतांची नावे आहेत. .Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.आटपाडी ते भिवघाट या रस्त्यावर भिंगेवाडी येथे सोमवारी संध्याकाळी अपघात झाला. आटपाडीहून भिवघाटकडे अपघातातील चारचाकी गाडी (एमएच ११ एके ८७४५) ही भरधाव निघाली होती. बसस्थानकापासून काही अंतरावर पोहोचल्यावर सिद्धनाथ मंदिरासमोर गेल्यावर फिरोज शेख (रा. भिंगेवाडी) यांच्या मोटारसायकलला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. त्यात फिरोज शेख आणि त्यांचा लहान मुलगा जखमी झाला. .दरम्यान, चारचाकी चालकाने गाडी न थांबवता वेग वाढवून पुढे तशीच धूम ठोकली. त्याच वेगात पुढे काही अंतरावर गेल्यावर भिंगेवाडी बसस्थानकावर रस्त्यावरून चाललेल्या ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. त्यात चारचाकी गाडीचा अक्षरशः चक्काचूर झाला. दरम्यान, गाडीचे पत्रे कापून आतमध्ये अडकलेले दोन्ही मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. या अपघाताची आटपाडी पोलिस ठाण्यात नोंद झाली आहे..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.गावावर शोककळाकऱ्हाड : कालेटेक येथील वसंत यादव (रा. कालेटेक) आणि आर्यन मोहिते या दोघांचा आटपाडीनजीक अपघातात मृत्यू झाला. वसंत यादव यांनी मोठ्या कष्टाने गाड्यांच्या काचांचा व्यवसाय सुरू केला होता. कामानिमित्त आटपाडीकडे गेले होते. त्यांच्यासोबत आर्यन मोहितेही गेला होता. दोघांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या अपघातामुळे कालेटेक परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण गावावर शोकाकूल वातावरण पसरले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.