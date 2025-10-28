सातारा

MPSC Success Story : 'लेकीच्या जिद्दीला मंद्रुळकोळेकरांचा सलाम'; एमपीएससीत यशस्वी झालेल्या मेघा सावंत-पाटील यांचा माहेरी सत्कार

Inspiring Journey of Megha: मेघा सावंत- पाटील यांचे मूळ गाव मंद्रुळकोळे खुर्द आहे. २०११ मध्ये धामणी येथील भारतीय सैन्य दलात कार्यरत अमर सावंत यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला. अमर हे चांगले खेळाडूही होते. २०१३ मध्ये सेवेत असताना त्यांचे निधन झाले आणि मेघा यांच्यावर आभाळच कोसळले.
MPSC achiever Megha Sawant-Patil felicitated at her maternal home; father salutes her determination and success.

MPSC achiever Megha Sawant-Patil felicitated at her maternal home; father salutes her determination and success.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ढेबेवाडी : सैन्य दलात कार्यरत पतीच्या निधनानंतर खचून न जाता पुन्हा जिद्दीने उभे राहात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत उज्ज्वल यश संपादन केलेल्या आणि नुकतीच जलसंपदा विभागात कालवा निरीक्षकपदी नियुक्ती झालेल्या धामणी (ता. पाटण) येथील श्रीमती मेघा अमर सावंत-पाटील यांचा माहेरी मंद्रुळकोळे खुर्द (ता. पाटण) येथील ग्रामस्थांनी सत्कार करून हुशार, कर्तबगार लेकीच्या पाठीवर कौतुकाची थाप टाकली.

Loading content, please wait...
Satara
MPSC Exam
district
mpsc
women empowerment
MPSC results
Success story
Integrity in Government Jobs

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com