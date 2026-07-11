Satara News: माण तालुक्यात धक्कादायक प्रकार; एफडीएच्या भीतीने दूध रस्त्यावर ओतल्याने भेसळीच्या चर्चांना उधाण

-रूपेश कदम दहिवडी : माण तालुक्यातील एका गावात अन्न व औषध प्रशासनाची (एफडीए) धाड पडणार असल्याच्या केवळ एका अफवेने दूध संकलन करणाऱ्यांची चांगलीच पळापळ झाली. कारवाईच्या आणि दंडाच्या भीतीने घाबरलेल्या दूध संकलन चालकांनी संकलित केलेले शेकडो लिटर दूध थेट रस्त्याच्या कडेला ओतून दिल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. .Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.दरम्यान, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर दूध रस्त्यावर ओतून दिल्याने त्या दुधात मोठी भेसळ होती की काय? या चर्चेने आता संपूर्ण तालुक्यात चांगलाच जोर धरला आहे. याबाबत मिळालेली अधिक माहिती अशी, की माण तालुक्यातील संबंधित गावातील दूध संकलन केंद्रावर रोजच्या प्रमाणे शेतकऱ्यांकडून दूध गोळा करण्यात आले होते..मात्र, दुपारी अचानक ‘तालुक्यात अन्न व औषध प्रशासनाचे पथक दाखल झाले असून, दूध डेअऱ्यांची तपासणी सुरू आहे,’ अशी बातमी वाऱ्यासारखी पसरली. ही माहिती मिळताच काही दूध संकलन चालकांचे धाबे दणाणले..Organic farming: सेंद्रिय शेतीचा चमत्कार! वेल्ह्यातील आदिवासी शेतकऱ्याच्या झाडाला तब्बल १९ किलोचा फणस; डोंगररानात सेंद्रिय शेतीची झेप...प्रशासकीय पथक आपल्या केंद्रावर येऊन दुधाचे नमुने घेईल आणि त्यात काही निष्पन्न झाल्यास मोठी कारवाई होईल, या भीतीने एका गावातील संकलन चालकाने दुधाचे कॅनच्या कॅन थेट रस्त्याच्या कडेला आणि गटारात ओतून रिकामे केले. पांढरे शुभ्र दूध रस्त्यावरून वाहताना पाहून स्थानिक ग्रामस्थही अवाक् झाले. जर दूध शुद्ध आणि दर्जेदार होते, तर ते ओतण्याची गरज काय होती? असा थेट सवाल आता उपस्थित होत असून, या संकलन केंद्रांची आणि चालकांची चौकशी व्हावी, अशी मागणीही जोर धरू लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.