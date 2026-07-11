सातारा

Satara News: माण तालुक्यात धक्कादायक प्रकार; एफडीएच्या भीतीने दूध रस्त्यावर ओतल्याने भेसळीच्या चर्चांना उधाण

Man Taluka milk collection drivers panic news: एफडीएच्या धाडीच्या अफवेने दूध संकलन चालकांची पळापळ; शेकडो लिटर दूध रस्त्यावर ओतल्याने भेसळीच्या संशयाला चांगलेच खतपाणी
Milk Adulteration Suspected After Panic Disposal Following FDA Raid Rumour

Milk Adulteration Suspected After Panic Disposal Following FDA Raid Rumour

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-रूपेश कदम

दहिवडी : माण तालुक्यातील एका गावात अन्न व औषध प्रशासनाची (एफडीए) धाड पडणार असल्याच्या केवळ एका अफवेने दूध संकलन करणाऱ्यांची चांगलीच पळापळ झाली. कारवाईच्या आणि दंडाच्या भीतीने घाबरलेल्या दूध संकलन चालकांनी संकलित केलेले शेकडो लिटर दूध थेट रस्त्याच्या कडेला ओतून दिल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.

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