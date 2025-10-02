सातारा: जिल्हा परिषदेचे गट व पंचायत समितीच्या गणांसाठी आरक्षणाची सोडत १३ ऑक्टोबरला काढली जाणार असून, त्यावरील हरकती व सूचनांचा विचार करून अंतिम आरक्षण ३१ ऑक्टोबरला निश्चित केले जाणार आहे. .Solapur Crime: ‘मकोका’ची कारवाई टाळण्यासाठी ६५ लाखांची खंडणी; अधिकाऱ्यांचा सहभाग, व्हॉट्सॲप कॉल रेकार्ड अन्....जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी सदस्यांच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीकरिता जागा निश्चित करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करून विभागीय आयुक्तांकडे सहा ऑक्टोबरपर्यंत पाठविले जाणार आहेत. .अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीकरिता राखीव जागांच्या प्रस्तावास आठ ऑक्टोबरपर्यंत मान्यता देण्यात येईल. जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणासाठी आरक्षणाची सोडत १३ ऑक्टोबरला काढली जाईल..धक्कादायक प्रकार! 'अधिकाऱ्याचे कंत्राटी महिलेशी अश्लील वर्तन'; बार्शीतील वीज वितरण कार्यालयातील घटना, नेमकं काय घडलं...प्रारूप आरक्षणाची अधिसूचना १४ ऑक्टोबर प्रसिद्ध केली जाईल. जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील प्रारूप आरक्षणावर हरकती व सूचना १४ ते १७ ऑक्टोबरपर्यंत करता येणार आहेत. प्राप्त प्रारूप आरक्षणावरील हरकती व सूचनांच्या आधारे अभिप्रायासह गोषवारा विभागीय आयुक्तांना २७ ऑक्टोबरपर्यंत सादर केला जाईल. प्रारूप आरक्षणावर प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करून आरक्षण अंतिम करणे ३१ ऑक्टोबरपर्यंत निश्चित करणे व अंतिम आरक्षण शासन राजपत्रात तीन नोव्हेंबरला प्रसिद्ध केले जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.