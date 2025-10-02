सातारा

Satara News:'सातारा जिल्हा परिषद, पंचायतीसाठी १३ ला आरक्षणाची सोडत'; अंतिम आरक्षण ३१ ऑक्टोबरला निश्‍चित हाेणार

Key Dates Announced: प्रारूप आरक्षणाची अधिसूचना १४ ऑक्टोबर प्रसिद्ध केली जाईल. जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील प्रारूप आरक्षणावर हरकती व सूचना १४ ते १७ ऑक्टोबरपर्यंत करता येणार आहेत.
Satara Zilla Parishad Reservation Process Begins with October 13 Lottery

सातारा: जिल्हा परिषदेचे गट व पंचायत समितीच्या गणांसाठी आरक्षणाची सोडत १३ ऑक्टोबरला काढली जाणार असून, त्यावरील हरकती व सूचनांचा विचार करून अंतिम आरक्षण ३१ ऑक्टोबरला निश्‍चित केले जाणार आहे.

