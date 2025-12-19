Satara Crime: कर्जदारांकडून फायनान्स कंपनीची अडीच लाखाची फसवणूक; सातारा शहर पोलिसांत गुन्हा दाखल..

सातारा

सातारा : धनगरवाडी (ता. सातारा) येथील फायनान्स कंपनीच्या कर्जदारांकडून मुदतपूर्व कर्ज वसुलीपोटी घेतलेली रक्कम कंपनीत न जमा करता दोन लाख ४३ हजार २८२ रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी एकावर शहर पोलिसांत फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. तुषार एकाराम नवगिरे (रा. धोतरी, ता. दक्षिण सोलापूर) असे त्याचे नाव आहे.

