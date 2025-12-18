Patan News: नाडोलीतील आपद्ग्रस्तांना आर्थिक मदतीचे निर्देश; शंभूराज देसाईंकडून कुटुंबीयांची विचारपूस..

मोरगिरी : नाडोली (ता. पाटण) येथे काल दुपारी तीनला चार राहत्या घरांना आग लागून नुकसान झाले. आगीत घरातील सर्व संसारोपयोगी वस्तू जळून खाक झाल्या. सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही. वित्तहानी झाल्याने आपद्ग्रस्त कुटुंबाचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले. या दुर्घटनेची माहिती मिळताच पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज नाडोलीत धाव घेऊन घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...यावेळी संबंधित कुटुंबाची विचारपूस केली. शासनाच्या वतीने मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीतून संबंधित कुटुंबांना तातडीने आर्थिक मदत देण्याचे निर्देशही संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.नाडोली येथे काल दत्तात्रय खाशाबा मंगे, अरविंद किसन मंगे, शंकर रामचंद्र मंगे व दिनकर लक्ष्मण मंगे यांच्या राहत्या घराला दुपारी तीनच्या सुमारास अचानक आग लागली. .त्यात मंगे कुटुंबीयांचे सुमारे १० लाखांचे नुकसान झाले. आगीत ८ खणाचे घर आगीच्या भक्ष्यस्थानी सापडले. लोकनेते बाळासाहेब देसाई कारखान्याच्या अग्निशमन बंबने आग विझवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. घटनास्थळी प्रांताधिकारी सोपान टोंपे व महसूलच्या अधिकाऱ्यांनी भेट दिली. घटनेचा पंचनामाही करण्यात आला. आगीत घरातील सर्व संसारोपयोगी वस्तू जळून खाक झाल्या..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.पालकमंत्री देसाई यांनी घटनास्थळी भेट देऊन आज पाहणी केली. या वेळी तहसीलदार अनंत गुरव, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य विजय पवार यांच्यासह ग्रामस्थ, अधिकारी उपस्थित होते. या वेळी पालकमंत्री देसाई यांनी शासनाच्या वतीने मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीतून मंगे कुटुंबीयांना तातडीने आर्थिक मदत देण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. संसारोपयोगी साहित्य, कपडे, ब्लँकेट, चटई व इतर आवश्यक वस्तू तत्काळ उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.