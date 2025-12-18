सातारा

Patan News: नाडोलीतील आपद्ग्रस्तांना आर्थिक मदतीचे निर्देश; शंभूराज देसाईंकडून कुटुंबीयांची विचारपूस..

Shambhuraj Desai visits Nadoli affected families: नाडोलीतील आगीमुळे मोठे नुकसान; शंभूराज देसाईंकडून तातडीची आर्थिक मदत
Minister Shambhuraj Desai interacting with disaster-affected families in Nadoli village.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
मोरगिरी : नाडोली (ता. पाटण) येथे काल दुपारी तीनला चार राहत्या घरांना आग लागून नुकसान झाले. आगीत घरातील सर्व संसारोपयोगी वस्तू जळून खाक झाल्या. सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही. वित्तहानी झाल्याने आपद्ग्रस्त कुटुंबाचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले. या दुर्घटनेची माहिती मिळताच पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज नाडोलीत धाव घेऊन घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली.

