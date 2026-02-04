Satara Accident: नवीन खंबाटकी बोगद्यात पहिला भीषण अपघात, दुचाकीस्वार जागीच ठार, नेमकी कशी घडली दुर्घटना?

खंडाळा: सातारा- पुणे महामार्गावरील नवीन खंबाटकी बोगद्यामध्ये दुचाकीचा अपघात होऊन एकाचा जागीच मृत्यू झाला, तर एक जण गंभीर जखमी झाल्याची घटना आज दुपारी घडली. या अपघातामुळे नवीन बोगद्यातील पहिल्या दुर्घटनेची नोंद झाली. .सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...या अपघातात तानाजी कृष्णा पवार (वय ६६ रा. भोळी, ता. खंडाळा) असे मृताचे नाव असून, शिवाजी कृष्णा चौधरी (६० रा. भोळी) हे जखमी झाले आहेत. भोळी (ता. खंडाळा) येथील दोघे मेणवली (ता. वाई) येथून खंबाटकी घाटातील नवीन बोगद्यातून खंडाळ्याकडे येत असताना, बोगद्याच्या अगदी मध्यभागी दुचाकीचा अपघात झाला. .यावेळी पाठीमागे बसलेले तानाजी पवार हे जागीच ठार झाले,तर दुचाकी चालक शिवाजी चौधरी हे किरकोळ जखमी झाले. दरम्यान खंडाळा, एनएचआय व भुईंज पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. जखमीला तत्काळ खंडाळा येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. घटनेची नोंद झिरो नंबरने खंडाळा पोलिसात दाखल असून, पुढील तपास भुईंज पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आला आहे. हा अपघात दुचाकी घसरून झाला, की अज्ञात वाहनाने ठोकरल्याने झाला, याबाबत स्पष्टता होऊ शकलेली नाही..Nagpur News:विदर्भ-मराठवाड्यासाठी हवी रेल्वेची ‘कनेक्टिव्हिटी’; नागपूर-छत्रपती संभाजीनगर थेट रेल्वेसेवा नाही, अर्थसंकल्पात अपेक्षा!.जड वाहनांनाही प्रवेशखंबाटकी घाटातील अपघाती ‘एस’ आकाराच्या वळणाला पर्याय म्हणून तीन लेनचे दोन बोगदे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून तयार करण्यात आले. यातील केवळ एका बोगद्यातून वाहतुकीची ट्रायल घेण्यात आली, तर गेल्या चार दिवसांपासून जड वाहनांनाही या मार्गावरून परवानगी देण्यात आली होती. दरम्यान हा या मार्गावरील पहिलाच अपघात ठरल्याने हळहळ व्यक्त होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.