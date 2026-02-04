सातारा

Satara Accident: नवीन खंबाटकी बोगद्यात पहिला भीषण अपघात, दुचाकीस्वार जागीच ठार, नेमकी कशी घडली दुर्घटना?

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

खंडाळा: सातारा- पुणे महामार्गावरील नवीन खंबाटकी बोगद्यामध्‍ये दुचाकीचा अपघात होऊन एकाचा जागीच मृत्‍यू झाला, तर एक जण गंभीर जखमी झाल्‍याची घटना आज दुपारी घडली. या अपघातामुळे नवीन बोगद्यातील पहिल्‍या दुर्घटनेची नोंद झाली.

Satara
accident
district
accident death
Tunnel
accident case
Asian highway

