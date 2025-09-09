सातारा

Koregaon News: 'कोरेगावात नवीन पाच बसचे लोकार्पण'; आगारात मान्यवरांच्या हस्ते पूजन, प्रवाशांसाठी दळणवळण सेवा सुलभ

Koregaon Welcomes 5 New Buses: आगामी काळात कोरेगाव आगाराला आणखी नवीन बस उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. त्याद्वारे ग्रामीण भागातील दळणवळण अधिक सुलभ होऊ शकेल. आता आगाराच्या आवारातील काँक्रिटीकरण पूर्णत्वास गेले आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात होणारी प्रचंड गैरसोय दूर झाली आहे.
Inauguration of five new buses at Koregaon depot to enhance passenger services.

Inauguration of five new buses at Koregaon depot to enhance passenger services.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोरेगाव: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कोरेगाव आगारात नवीन पाच बस दाखल झाल्या असून, त्यांचे लोकार्पण काडसिद्ध कोविड टास्क फोर्सच्या प्रमुख डॉ. अरुणा बर्गे यांच्या हस्ते व नगराध्यक्ष दीपाली बर्गे यांच्या उपस्थिती झाले. नवीन बसद्वारे प्रवाशांचे अधिकाधिक हित जोपासले जाईल, असा विश्वास डॉ. बर्गे यांनी यावेळी व्यक्त केला.

Loading content, please wait...
Satara
Passenger
Koregaon
st bus
district

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com