Koregaon News: 'कोरेगावात नवीन पाच बसचे लोकार्पण'; आगारात मान्यवरांच्या हस्ते पूजन, प्रवाशांसाठी दळणवळण सेवा सुलभ

कोरेगाव: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कोरेगाव आगारात नवीन पाच बस दाखल झाल्या असून, त्यांचे लोकार्पण काडसिद्ध कोविड टास्क फोर्सच्या प्रमुख डॉ. अरुणा बर्गे यांच्या हस्ते व नगराध्यक्ष दीपाली बर्गे यांच्या उपस्थिती झाले. नवीन बसद्वारे प्रवाशांचे अधिकाधिक हित जोपासले जाईल, असा विश्वास डॉ. बर्गे यांनी यावेळी व्यक्त केला. .आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.कोरेगाव आगाराला मध्यंतरी पहिल्या टप्प्यामध्ये नवीन पाच बस मिळाल्या होत्या. या नवीन बसमुळे प्रवाशांची काहीअंशी अडचण दूर झाली आहे. अजून नवीन बसची आवश्यकता होती. त्यानुसार अनंत चतुर्दशीच्या मुहूर्तावर आगारामध्ये आणखी नवीन पाच बस दाखल झाल्या. त्यांचे पूजन करून लोकार्पण करण्यात आले..यावेळी नगरसेविका शीतल बर्गे, संगीता ओसवाल, स्नेहल आवटे, शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख संजय काटकर, आगार व्यवस्थापक नीता जगताप, किसनराव सावंत, प्रशांत संकपाळ, प्रवासी संघटनेचे विलासराव शहा, विजय घोरपडे, अधिकारी, चालक- वाहक, प्रवासी उपस्थित होते..आगामी काळात कोरेगाव आगाराला आणखी नवीन बस उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. त्याद्वारे ग्रामीण भागातील दळणवळण अधिक सुलभ होऊ शकेल. आता आगाराच्या आवारातील काँक्रिटीकरण पूर्णत्वास गेले आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात होणारी प्रचंड गैरसोय दूर झाली आहे. नजीकच्या काळात या बसस्थानकाचा संपूर्णतः कायापालट केला जाईल अशी ग्वाही, डॉ. बर्गे यांनी दिली..Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक. कोरेगाव आगार व्यवस्थापक नीता जगताप, स्थानकप्रमुख धीरज भुजबळ यांनी नवीन बसद्वारे शहरी आणि ग्रामीण भागातील प्रवाशांना अधिकाधिक सुलभ दळणवळणाची सेवा उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही दिली.