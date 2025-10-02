Sakal Relief Fund:'पूरग्रस्तांसाठी मदतीचा ओघ सुरूच'; सातारा जिल्ह्यातील दानशूर सरसावले; ‘सकाळ’कडे निधी सुपूर्द

सातारा : ‘सकाळ’ माध्यम समूहाकडून पूरग्रस्तांसाठी मदतीसाठी केलेल्या आवाहनाला जिल्ह्यातून प्रतिसाद मिळत आहे. दानशूर व्यक्ती, संस्था, संघटना सढळ हाताने आर्थिक मदत करत आहेत. हजारो रुपयांची मदत ‘सकाळ रिलिफ फंडा’साठी सुपूर्द केली. .Solapur Crime: ‘मकोका’ची कारवाई टाळण्यासाठी ६५ लाखांची खंडणी; अधिकाऱ्यांचा सहभाग, व्हॉट्सॲप कॉल रेकार्ड अन्....मराठवाड्यातील धाराशिव, बीड, लातूर, परभणी, जालना आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूरसह राज्यातील इतर काही जिल्ह्यांतील अनेक मंडलांत सततच्या पावसामुळे आणि अतिवृष्टीमुळे नद्यांना महापूर येऊन अनेक गावांना पुराचा तडाखा बसला आहे. पुरामुळे शेतांमध्ये चिखल झाला असून, खरिपाची पिके उद्ध्वस्त झाली आहेत. पुराच्या पाण्यामुळे काही ठिकाणी शेती व जनावरे वाहून गेल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. आपद्ग्रस्तांच्या मदतीसाठी धावून जाण्याची परंपरा ‘सकाळ रिलिफ फंड’ने कायम ठेवत समाजाला मदतीचे आवाहन केले होते. त्याला समाजातील दानशूरांकडून प्रतिसाद मिळत आहे..आगाशिवनगर- मलकापूर येथील अभयकुमार नामदेव नांगरे यांनी आज पाच हजार रुपये मदत सकाळ रिलिफ फंडाकडे सुपूर्द केली. दै. ‘सकाळ’च्या येथील विभागीय कार्यालयात वरिष्ठ उपसंपादक सचिन देशमुख यांच्याकडे त्यांनी ही रक्कम सुपूर्द केली. विंग येथील सामाजिक कार्यकर्ते भागवत हरी कणसे यांनीही येथील विभागीय कार्यालयात विंगचे बातमीदार विलास खबाले यांच्याकडे पाच हजार रुपये मदतीचा धनादेश सूपूर्द केला..धक्कादायक प्रकार! 'अधिकाऱ्याचे कंत्राटी महिलेशी अश्लील वर्तन'; बार्शीतील वीज वितरण कार्यालयातील घटना, नेमकं काय घडलं...सातारा येथील जिल्हा कार्यालयात अतित येथील नंदकुमार गणपतराव ठोके यांनी एक हजार पाचशे रुपये, वाढे येथील रमाकांत चंद्रकांत राऊत, गेंडामाळ (सातारा) येथील किशोर दत्तात्रय कुलकर्णी, शाहूनगर (सातारा) येथील अशोक कृष्णराव कदम, खेड (सातारा) येथील सतीश नागेश कदम, शाहूनगर येथील किरण किसन बावकर यांनी प्रत्येकी एक हजार रुपये, शाहूनगर येथील अशोक नारायण कुलकर्णी, गोडोली येथील शिवाजी राजाराम कणसे यांनी प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची मदत सकाळ रिलिफ फंडासाठी सुपूर्द केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.