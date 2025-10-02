सातारा

Sakal Relief Fund:'पूरग्रस्तांसाठी मदतीचा ओघ सुरूच'; सातारा जिल्ह्यातील दानशूर सरसावले; ‘सकाळ’कडे निधी सुपूर्द

Helping Hands from Satara: मराठवाड्यातील धाराशिव, बीड, लातूर, परभणी, जालना आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूरसह राज्यातील इतर काही जिल्ह्यांतील अनेक मंडलांत सततच्या पावसामुळे आणि अतिवृष्टीमुळे नद्यांना महापूर येऊन अनेक गावांना पुराचा तडाखा बसला आहे.
Satara District Donors Support Flood-Hit Families Through Sakal Relief Drive

सकाळ वृत्तसेवा
सातारा : ‘सकाळ’ माध्यम समूहाकडून पूरग्रस्तांसाठी मदतीसाठी केलेल्या आवाहनाला जिल्ह्यातून प्रतिसाद मिळत आहे. दानशूर व्यक्ती, संस्था, संघटना सढळ हाताने आर्थिक मदत करत आहेत. हजारो रुपयांची मदत ‘सकाळ रिलिफ फंडा’साठी सुपूर्द केली.

Satara
rain
Sakal
district
rain damage crops
flood relief fund

