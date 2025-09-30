Satara News: 'पुरात बुडालेल्या मृताच्या कुटुंबीयांना मिळाली मदत'; जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांचा शेतकऱ्यांशी संवाद

म्हसवड : म्हसवड महसूल मंडळात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या पिकांची पाहणी सातारा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री फरांदे यांनी केली. यावेळी शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधला. यावेळी शेतकऱ्यांनी पिकांचे झालेले नुकसान, खर्चाची भरपाई व तातडीने दिलासा देण्याबाबत आपल्या समस्या मांडल्या..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.भाग्यश्री फरांदे यांनी शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध योजनांबाबत माहिती देत सांगितले, की नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत पोहोचविण्यासाठी आवश्यक त्या शासकीय यंत्रणा कार्यरत आहेत. पंचनामे तातडीने पूर्ण करून शासनाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. या पाहणी दौऱ्यात तालुका कृषी अधिकारी दहिवडी (माण), मंडळ कृषी अधिकारी म्हसवड, उपकृषी अधिकारी, सहाय्यक कृषी अधिकारी यांच्यासह स्थानिक शेतकरी उपस्थित होते. परिस्थिती गंभीर असली तरी शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहील, असा विश्वास भाग्यश्री फरांदे यांनी शेतकऱ्यांना दिला..येथील शेंबडेवस्तीनजीकच्या माण नदीपात्रातील पुराच्या पाण्यात बुडून एका तरुणाचा मृत्यू झाला. त्याच्या कुटुंबीयांना ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सानुग्रह सुरक्षा अनुदान’ योजनेंतर्गत शासनाने मंजूर केलेल्या दोन लाख रुपयांच्या मदतीचा धनादेश जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री फरांदे यांनी सुपूर्द केला..म्हसवड येथील माण नदीपात्रातील बंधाऱ्यातील खोल पाण्यात हणमंत मोहन शेंबडे (वय १८) हा तरुण गेल्या वर्षी बुडाला होता. सलग दोन दिवस शोधकार्य केल्यानंतर रेस्क्यू टीमला मृतदेह सापडला होता. या घटनेनंतर मृताच्या कुटुंबास शासनातर्फे आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी कृषी खात्यांतर्गत ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सानुग्रह सुरक्षा अनुदान’ योजनेंतर्गत मृताच्या कुटुंबास आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. या प्रस्तावास शासनाने नुकतीच मंजुरी दिल्याची माहिती श्रीमती फरांदे यांनी मृताच्या लाभार्थी कुटुंबास दिली, तसेच अडचणीच्या प्रसंगी शासन सदैव शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहील, असे आश्वासन दिले..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी. संबंधित प्रस्ताव हा कृषी खात्यांतर्गत शासनास सादर करून तो मंजूर करून घेतला गेला असून, यासंबंधी कोणी तिऱ्हाईत इसम एजंट यांनी पैशाची मागणी केल्यास त्यांना पैसे देऊ नयेत, अशी सूचनाही त्यांनी मृताच्या कुटुंबास यावेळी दिल्या. यावेळी माण तालुका कृषी अधिकारी वैभव लिंगे, म्हसवड मंडळ कृषी अधिकारी गजानन डखाडे, उपकृषी अधिकारी हरिभाऊ वेदपाठक, कृषी विभागातील अधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.