Satara News: 'पुरात बुडालेल्या मृताच्या कुटुंबीयांना मिळाली मदत'; जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांचा शेतकऱ्यांशी संवाद

Flood Victim’s Family Receives Assistance: कृषी खात्यांतर्गत ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सानुग्रह सुरक्षा अनुदान’ योजनेंतर्गत मृताच्या कुटुंबास आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. या प्रस्तावास शासनाने नुकतीच मंजुरी दिल्याची माहिती श्रीमती फरांदे यांनी मृताच्या लाभार्थी कुटुंबास दिली.
District Agriculture Superintendent interacting with farmers while handing over aid to a flood victim’s family.

म्हसवड : म्हसवड महसूल मंडळात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या पिकांची पाहणी सातारा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री फरांदे यांनी केली. यावेळी शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधला. यावेळी शेतकऱ्यांनी पिकांचे झालेले नुकसान, खर्चाची भरपाई व तातडीने दिलासा देण्याबाबत आपल्या समस्या मांडल्या.

