Yerle River: 'येरळे नदीत वाहून गेलेल्याचा शोध अद्याप सुरूच'; नदीला आलेल्या पुराच्या पाण्याबरोबर वाहून गेला

मायणी: येरळा नदीला आलेल्या पुराच्या पाण्याबरोबर वाहून गेलेल्या सुरेश गायकवाड यांचा शोध घेण्यासाठी आलेल्या एनडीआरएफ पथकाच्या हाती काहीच लागले नाही. दुपारी साडेतीनच्या दरम्यान शोधकार्य थांबविण्यात आले..अंबवडे- गोरेगाव मार्गावरील येरळा नदीच्या फरशी पुलावरून, पुराच्या पाण्यात अंबवडे (ता. खटाव) येथील सुरेश गायकवाड हे वाहून गेले. काल (शनिवार) सायंकाळी घटना घडल्यानंतर स्थानिक नागरिकांनी त्यांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. तेथील स्मशानभूमीपर्यंत शोध घेतला. मात्र, काळोख पडू लागल्याने दृश्यमान कमी झाले. त्यामुळे शोध थांबविला..\rघटनेची माहिती पोलिसांना दिल्यानंतर आज सकाळी दहाच्या दरम्यान घटनास्थळी एनडीआरएफचे पथक हजर झाले. पोलिस उपनिरीक्षक घनश्याम सोनवणे व त्यांची टीमही त्यावेळी उपस्थित होती. एनडीआरएफच्या जवानांनी बोटीच्या साहाय्याने घटनास्थळापासून सुमारे तीन किलोमीटर अंतरापर्यंत शोध घेतला. .मात्र, पाण्याचा वेग, नदीपात्रात असलेली झाडेझुडपे, आदींमुळे बोटीला अडचणी येत होत्या. पोलिसांनी ड्रोनच्या साहाय्यानेही नदीत वाहून गेलेल्या इसमाचा शोध घेतला. मात्र, कुठेही ते आढळून आले नाहीत. अखेर कदमवाडी व मोराळे बंधाऱ्यापर्यंतचा भाग पालथा घातल्यानंतर शोधकार्य थांबविण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.