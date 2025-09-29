सातारा

Yerle River: 'येरळे नदीत वाहून गेलेल्याचा शोध अद्याप सुरूच'; नदीला आलेल्या पुराच्या पाण्याबरोबर वाहून गेला

Yerla River Floods Claim Missing Person: पाण्याचा वेग, नदीपात्रात असलेली झाडेझुडपे, आदींमुळे बोटीला अडचणी येत होत्या. पोलिसांनी ड्रोनच्या साहाय्यानेही नदीत वाहून गेलेल्या इसमाचा शोध घेतला. मात्र, कुठेही ते आढळून आले नाहीत. अखेर कदमवाडी व मोराळे बंधाऱ्यापर्यंतचा भाग पालथा घातल्यानंतर शोधकार्य थांबविण्यात आले.
Rescue teams continue their efforts in the flood-hit Yerla River to find the person swept away by rising waters.

सकाळ वृत्तसेवा
मायणी: येरळा नदीला आलेल्या पुराच्या पाण्याबरोबर वाहून गेलेल्या सुरेश गायकवाड यांचा शोध घेण्यासाठी आलेल्या एनडीआरएफ पथकाच्या हाती काहीच लागले नाही. दुपारी साडेतीनच्या दरम्यान शोधकार्य थांबविण्यात आले.

