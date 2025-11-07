Mahabaleshwar News: 'वनक्षेत्रात अवैधरीत्या पाइपलाइनचे काम'; भेकवलीवाडीतील प्रकार; वनविभागाकडून एकावर गुन्हा, जेसीबी जप्त

महाबळेश्वर: भेकवलीवाडी (ता. महाबळेश्वर) येथील राखीव वनक्षेत्रात गावातील गटाराचे सांडपाणी सोडण्याच्या उद्देशाने बेकायदेशीरपणे जेसीबीच्या साहाय्याने पाइपलाइन टाकण्याचे काम सुरू असतानाच वनविभागाने धडक कारवाई केली. .याप्रकरणी वनविभागाने प्रकाश राघू ढेबे (वय ३५, रा. शिंदोळा) याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. वनरक्षक मांघर यांनी याबाबतची नोंद केली असून, संशयितांनी गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. वनविभागाने घटनास्थळावरून गुन्ह्यासाठी वापरण्यात आलेला जेसीबी जप्त केला आहे. वन कायद्यानुसार, वनक्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचे सांडपाणी किंवा गटाराचे पाणी सोडण्यास सक्त मनाई आहे. असे कृत्य करून वन कायद्याचे उल्लंघन केल्यास, दोषीस एक वर्षापर्यंतचा कारावास किंवा पाच हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाची अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात, अशी माहिती वनविभागाने दिली आहे..ही कारवाई उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते, सहाय्यक वनसंरक्षक प्रदीप रौंधळ आणि वनपरिक्षेत्र अधिकारी महादेव मोहिते यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपरिमंडळ अधिकारी सुनील लांडगे, वनरक्षक बा. भ. मराडे, तुकाराम निकम, विकास रूपनूर, निलेश सपकाळ, गणेश बागदरे आणि मजूर यांच्या पथकाने केली. तपास वनपरिमंडळ अधिकारी सुनील लांडगे करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.