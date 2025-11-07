सातारा

Mahabaleshwar News: 'वनक्षेत्रात अवैधरीत्या पाइपलाइनचे काम'; भेकवलीवाडीतील प्रकार; वनविभागाकडून एकावर गुन्हा, जेसीबी जप्त

Forest Violation in Satara: याप्रकरणी वनविभागाने प्रकाश राघू ढेबे (वय ३५, रा. शिंदोळा) याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. वनरक्षक मांघर यांनी याबाबतची नोंद केली असून, संशयितांनी गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. वनविभागाने घटनास्थळावरून गुन्ह्यासाठी वापरण्यात आलेला जेसीबी जप्त केला आहे.
Forest officials seize a JCB used for illegal pipeline work in the Bhekvaliwadi forest area; case registered against one person.

सकाळ वृत्तसेवा
महाबळेश्वर: भेकवलीवाडी (ता. महाबळेश्वर) येथील राखीव वनक्षेत्रात गावातील गटाराचे सांडपाणी सोडण्याच्या उद्देशाने बेकायदेशीरपणे जेसीबीच्या साहाय्याने पाइपलाइन टाकण्याचे काम सुरू असतानाच वनविभागाने धडक कारवाई केली.

Satara
Mahabaleshwar
district
Forest department
Lands
pipeline

