-सचिन शिंदे कऱ्हाड : जिल्ह्यातील बहुतांशी तालुक्यांत मानव-बिबट्याचा संघर्ष वाढतो आहे. तो रोखण्यासाठी वन विभागाने पावले उचलली आहेत. वन विभागाने केलेल्या सर्व्हेनुसार, जिल्ह्यातील ३१६ गावांमध्ये बिबट्याचा रोजचा वावर अधोरेखित झाला आहे. त्यात सर्वाधिक कऱ्हाड तालुक्यातील ११९ गावांत, त्यापाठोपाठ पाटणला ६०, तर साताऱ्यातील ४५ गावांत बिबट्याचा रोजचा वावर आहे..Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.दरम्यान, जिल्ह्यातील ११ तालुक्यांतील गावांमध्ये कमी-जास्त प्रमाणात बिबट्या आहेच. जंगल भाग सोडून नागरी वस्तीत त्याचा वावर वाढता असल्याचेही स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे मानव विरुद्ध बिबट्याचा संघर्ष कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजना हाती घेण्यासाठी वन विभाग विशेष प्रयत्न करण्याच्या तयारीत आहे..सातारा, जावळीसह कोरेगावलाही धोकाविशेषत: नागरी वस्तीत बिबट्याचा वावर वाढतो आहे, त्याचे निरीक्षण पर्यावरण अभ्यासक करत आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील कऱ्हाड, पाटण या तालुक्यांसह सातारा, जावळी व कोरेगावही बिबट्याचा धोका तितक्याच वेगाने वाढतो आहे. साताऱ्याच्या ४५, जावळीच्या २६, तर कोरेगाव तालुक्यातील २० हून अधिक गावांत बिबट्याचा रोजचा वावर वाढला आहे. त्यालाही नियंत्रणात आणण्यासाठी वेगळे प्रयत्न होण्याची गरज आहे..जंगल परिसरात कमी वावरपरिसरात वाढणारे उसाचे क्षेत्रच बिबट्याचा अधिवास झाला आहे, असे अभ्यासकांचे मत आहे. महाबळेश्वर, वाईसारख्या अत्यंत जंगलाच्या घनदाट भागातील गावांमध्ये बिबट्याचा रोजचा वावर कमी असल्याची नोंद झाली आहे. महाबळेश्वरसारख्या भागात केवळ नऊ, तर वाईसारख्या भागातील १७ गावांत बिबट्याचा रोजचा वावर आढळल्याची नोंद आहे. त्याकडेही तितक्याच गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे..राज्यात तिसऱ्या क्रमांकावर जिल्हादहा- बारा वर्षांत कऱ्हाड, पाटण तालुक्यांत बिबट्याचा मानवी वस्तीत वावर आणि पाळीव प्राण्यांवर हल्ल्याच्या घटना वाढल्या. दोन्ही तालुक्यांतील तब्बल १६० हून अधिक गावांत दिवसाआड बिबट्याचे दर्शन होत आहे. मध्यंतरी काही ठिकाणी नागरिकांवर हल्ल्याचाही प्रयत्न झाला. नागरी वस्तीलगत बिबट्यांच्या वाढलेल्या वावरासहीत हल्ल्याच्या घटनांमध्ये सातारा जिल्हा राज्यात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यात कऱ्हाड, पाटणला त्याचे प्रमाण ६० टक्क्यांहून अधिक आहे..व्याघ्र प्रकल्पात ४५ बिबटेकऱ्हाड तालुक्यातील सात हजार ५४०, तर पाटणला १० हजार १३८ हेक्टरच्या क्षेत्रात बिबट्याचा वावर रोजचा आहे. किमान ५० हून बिबट्यांची संख्या नोंदवली आहे. नागरी वस्तीलगतच्या बिबट्याची अद्याप गणनाच झालेली नाही. नाशिक, जुन्नरपाठोपाठ जिल्ह्यातील नागरी वस्तीलगतचा बिबट्यांचा वावर चर्चेत आहे. व्याघ्र प्रकल्पात बिबट्यांची संख्या ४५ आहे. त्याहीपेक्षा जास्त बिबटे दोन्ही तालुक्यांच्या नागरी वस्तीलगत वावरत आहेत. त्यांची गणनाच झालेली नाही..भविष्यात जंगलाबाहेरील बिबट्यांची संख्या मानव-बिबट्या संघर्षाचे कारण ठरू शकते. जुन्नरसारखी स्थिती कऱ्हाड-पाटणला निर्माण होऊ शकते. त्या गंभीर स्थितीला सामोरे जाण्याची तयारी नाही. जुन्नर खालोखाल सर्वात जास्त बिबट्यांची संख्या सातारा जिल्ह्यात कऱ्हाड व पाटण तालुक्यात आहे. जेथे बिबट्या दिसतो अशी नवीन गावे वाढतच आहेत. काही ठिकाणी मादी बिबट्या पिलांसह वास्तव्यास आहेत. त्यांना लपण्यासाठी, निवाऱ्यासाठी ऊसशेती पोषक आहे. या सर्व स्थितीचा अभ्यास होण्याची गरज आहे.- रोहन भाटे, मानद वन्यजीव रक्षक.जिल्ह्यातील बहुतांश गावांत बिबट्याचा वावर आहे. तो वावर आता एखाद दुसऱ्या तालुक्यापुरता राहिलेला नाही. त्यामुळे वन विभाग अलर्ट आहे. प्रत्येक ठिकाणी जनजागृती व अत्यावश्यक ठिकाणी ड्रोनद्वारे शोधमोहीम घेण्याची भूमिका आहे. सध्या तरी जिल्ह्यातील ३१६ हून अधिक गावांत बिबट्याचा वावर वाढला आहे. त्यामुळे वन विभागाने गंभीर दखल घेऊन उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत.- अमोल सातपुते, उपवनसंरक्षक, सातारा.Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.बिबट्याचा वावर असलेलीतालुकानिहाय गावेतालुका गावेकऱ्हाड ११९पाटण ६०सातारा ४५जावळी २६कोरेगाव २०वाई १७महाबळेश्वर नऊखंडाळा सातफलटण सहाखटाव पाचमाण दोन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.