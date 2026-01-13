सातारा

Satara News: सातारा जिल्ह्यात ३१६ गावांत फिरतोय बिबट्या; वन विभागाचा सर्व्हे, जिल्‍हा राज्‍यात तिसऱ्या क्रमांकावर!

Forest Department survey on leopards in Satara: साताऱ्यात ३१६ गावांत बिबट्याचा वावर; वन विभागाची विशेष मोहीम
Growing Leopard Movement in Satara: 316 Villages Affected

Growing Leopard Movement in Satara: 316 Villages Affected

सकाळ वृत्तसेवा
-सचिन शिंदे

कऱ्हाड : जिल्ह्यातील बहुतांशी तालुक्यांत मानव-बिबट्याचा संघर्ष वाढतो आहे. तो रोखण्यासाठी वन विभागाने पावले उचलली आहेत. वन विभागाने केलेल्‍या सर्व्हेनुसार, जिल्ह्यातील ३१६ गावांमध्ये बिबट्याचा रोजचा वावर अधोरेखित झाला आहे. त्यात सर्वाधिक कऱ्हाड तालुक्यातील ११९ गावांत, त्यापाठोपाठ पाटणला ६०, तर साताऱ्यातील ४५ गावांत बिबट्याचा रोजचा वावर आहे.

