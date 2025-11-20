Karad Politics: पालिकेसाठी महाआघाडीचा प्रचार करणार: माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ; कऱ्हाड, मलकापुरातील समविचारी उमेदवारांसाठी सभा घेणार

कऱ्हाड: पालिकांच्या निवडणुकीत काँग्रेससह महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांची सभा घेऊन प्रचार करणार आहे. जेथे आघाडी केली, त्या ठिकाणीही प्रचार सभा घेण्याचा प्रयत्न राहील. गल्लीबोळात फिरणे शक्य नाही. त्यामुळे सभा घेणार असल्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. मलकापूरला निधी दिला, विकासही केला. तेथे मनोहर शिंदेंनी भाजपमध्ये जाण्यापूर्वी कल्पना द्यायला हवी होती. श्री. शिंदे जाणार आहेत, याची मला माहिती होती. मात्र, त्यांनी स्वतःहून सांगितले असते, तर आशीर्वाद दिला असता, असेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. .Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...प्रकृती अस्वस्थानंतर प्रदीर्घ काळाने श्री. चव्हाण येथे आले आहेत. दोन दिवसांपासून कार्यकर्त्यांशी चर्चा करत आहेत. पालिका निवडणुकीत नगराध्यक्षपदासह काँग्रेसने उमेदवार दिले आहेत. त्यांच्या प्रचारासाठी सभा घेणार असल्याचे श्री. चव्हाण यांनी या वेळी सांगितले..श्री. चव्हाण म्हणाले, ‘‘काँग्रसने पालिकेच्या निवडणुकीत नगराध्यक्षपदासाठी एक, तर प्रभागात १६ जागा लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहराध्यक्ष ॲड. अमित जाधव यांनी ही माहिती दिली आहे. त्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी सभा घेण्यात येणार आहे. .प्रत्येक प्रभागात जाणे शक्य नाही. मात्र, सभा घेऊन प्रचार निश्चित करणार आहे. त्याशिवाय महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांच्याही प्रचारासाठी सभा घेणार आहे. त्याचे नियोजन सुरू आहे. कऱ्हाडला आमच्यासोबत शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचा एक उमेदवार आहे. त्यांचाही प्रचार करत आहोत.’’पालिकेत आघाडी करून लढावे, असा प्रवाह होता. .त्याबद्दल श्री. चव्हाण म्हणाले, ‘‘आम्ही आघाडी करायला तयार होतो. आमचा आग्रह काँग्रेसच्या हाताच्या चिन्हावर होता, तर अन्य लोक त्या चिन्हासाठी पुढे आले नाहीत. त्यामुळे आम्ही पक्षाचे उमेदवार दिले. मलकापुरात उमेदवार न मिळाल्याने आम्ही तेथे निवडणूक लढवत नाही. समविचारींना पाठिंबा देत आहोत. त्यांचा प्रचार करणार आहे.’’.Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव.....तर मनोहर शिंदेंना आशीर्वाद दिले असते मनोहर शिंदे यांच्या भाजप प्रवेशाबाबत श्री. चव्हाण म्हणाले, ‘‘मनोहर शिंदेंनी स्वतः त्याबाबत माहिती दिली नाही. ते भाजपमध्ये जाणार आहेत, याची कल्पना बाहेरून होती. मात्र, त्यांनी ती स्वतः सांगायला हवी होती. श्री. शिंदे यांच्यासोबत मलकापूरचा विकास करता आला, याचे समाधान आहे. त्यांच्याशी माझे घरचे संबंध आहेत. ते कायम राहतील, माझ्या कुटुंबाने त्यांच्यावर, त्यांच्या वडिलांवर विशेष प्रेम केले. माझ्यापेक्षाही जास्त त्यांच्या वडिलांवर कुटुंबाचा स्नेह होता. त्यामुळे त्यांनी पक्ष बदलताना कल्पना द्यायला हवी होती. ती न दिल्याचे दुःख निश्चित होते. त्यांनी राजकारणात खूप मोठे व्हावे, ही सदिच्छा कायम राहील.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.