Balasaheb Patil: ‘सह्याद्री’कडून बांधिलकीची जपणूक: माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील; क्षणिक मोहाला बळी पडू नये..

मसूर : सहकारी साखर कारखान्याकडे सर्व सभासद उत्पादकांचा ऊस स्वीकारण्याची जबाबदारी असते. मात्र, खासगी कारखान्यांचे वाढते संकट सहकार क्षेत्रासाठी आव्हान आहे. खासगी कारखान्यांमध्ये कामगारांना १२ तासांच्या ड्यूटीला भाग पाडले जाते, तर सहकारी कारखाने माणुसकी, सामाजिक बांधिलकी जपतात, असे प्रतिपादन सह्याद्री कारखान्याचे अध्यक्ष माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी केले..धक्कादायक प्रकार! 'अधिकाऱ्याचे कंत्राटी महिलेशी अश्लील वर्तन'; बार्शीतील वीज वितरण कार्यालयातील घटना, नेमकं काय घडलं...सह्याद्री सहकारी साखर कारखान्याची ५५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली खेळीमेळीच्या वातावरणात झाली. यावेळी संचालक जशराज पाटील, कऱ्हाड तालुका राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष देवराज पाटील, माजी शिक्षण व अर्थ सभापती मानसिंगराव जगदाळे, तानाजीराव साळुंखे, उपाध्यक्ष कांतिलाल पाटील, राजेंद्र चव्हाण, माणिकराव पाटील, तसेच सर्व आजी- माजी संचालक, ऊस उत्पादक सभासद आदींची प्रमुख उपस्थिती होती..श्री. पाटील म्हणाले, ‘‘इथेनॉल निर्मितीतून कारखान्याला चांगले उत्पन्न मिळत असून, नवीन विस्तारीकरण योजनांचा निश्चितच फायदा होईल. मात्र, सध्याच्या सरकारने अद्याप सहकारी साखर कारखानदारीसाठी धोरण ठरवलेले नाही’’सभेत विषयपत्रिकेवरील विषयांचे वाचन आणि मागील सभेचे प्रोसिडिंग भास्कर कुंभार यांनी वाचून कायम केले. नोटीस वाचन कार्यकारी संचालक विश्वजित शिंदे यांनी केले. उपाध्यक्ष कांतिलाल पाटील यांनी आभार मानले..शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी कटिबद्धशेतकऱ्यांच्या ऊस तोडणीसाठी टोळीधारक व वाहनधारकांकडून पैसे मागितले जातात, अशी तक्रार यावेळी काही सभासदांतून झाली. यावेळी श्री. पाटील म्हणाले, ‘‘अशा लोकांना पैसे न देण्याचा ठराव प्रथम संपूर्ण गावाने करून घ्यावा, पैसे न देण्याची खबरदारी घ्यावी. अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी आहे; परंतु आपल्या कार्यक्षेत्रात असे घडत असेल तर संपूर्ण गावाने निर्णय घ्यावा. आपण सभासद शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध आहोत.’’.मोठी बातमी! ‘मकोका’ची कारवाई टाळण्यासाठी मागितली ६५ लाखांची खंडणी! कोल्हापुरातील सहायक फौजदारासह 5 जणांवर अकलूज पोलिसांत गुन्हा, दोघे अटकेत.क्षणिक मोहाला बळी पडू नयेसहकारी कारखाना हा सर्वांना समान न्याय देण्यासाठी असतो. मंत्री समितीने सांगितल्याशिवाय कारखाने सुरू करता येत नाहीत. सहकारी कारखान्यांनी रस्ते करायचे आणि ऊस मात्र खासगीकडे घालायचा, हे गंभीर असून, सहकारी कारखान्याकडे ऊस येण्याची काळजी सर्वांनी घ्यावी. सभासदांचा सर्व ऊस नेण्याची जबाबदारी सहकारी साखर कारखाना पार पाडत असतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांविषयी क्षणिक मोहाला बळी न पडता सहकारी कारखान्याला सहकार्य करावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.