सातारा

Balasaheb Patil: ‘सह्याद्री’कडून बांधिलकीची जपणूक: माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील; क्षणिक मोहाला बळी पडू नये..

‘Sahyadri’ Promotes Dedication: ‘इथेनॉल निर्मितीतून कारखान्याला चांगले उत्पन्न मिळत असून, नवीन विस्तारीकरण योजनांचा निश्चितच फायदा होईल. मात्र, सध्याच्या सरकारने अद्याप सहकारी साखर कारखानदारीसाठी धोरण ठरवलेले नाही’’
“Balasaheb Patil at Sahyadri urges leaders to maintain loyalty and avoid short-term temptations.”

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मसूर : सहकारी साखर कारखान्याकडे सर्व सभासद उत्पादकांचा ऊस स्वीकारण्याची जबाबदारी असते. मात्र, खासगी कारखान्यांचे वाढते संकट सहकार क्षेत्रासाठी आव्हान आहे. खासगी कारखान्यांमध्ये कामगारांना १२ तासांच्या ड्यूटीला भाग पाडले जाते, तर सहकारी कारखाने माणुसकी, सामाजिक बांधिलकी जपतात, असे प्रतिपादन सह्याद्री कारखान्याचे अध्यक्ष माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी केले.

Satara
political
Balasaheb patil
Organization
district
Sahyadri Factory
Maharashtra Politics
Sahyadri

