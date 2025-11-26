सातारा : ‘‘भाजपला आम्ही सत्तेत येण्यास मदत केली. त्याची माफी मागायला मी येथे आलो आहे. चुका झाल्या. त्या आता सुधारू. शरद पवारांचा, उद्धव ठाकरेंचा पक्ष फोडला. माझे चार आमदारही पळवून नेले.’’ लोकशाही संपवून देशात हुकूमशाही सुरू झालीय; पण पुढचे सरकार त्यांचे येणार नाही, तर आपले येणार असल्याचे सांगत त्यांनी सुवर्णादेवी पाटील यांच्यासह आघाडीच्या सर्व उमेदवारांना निवडून देण्याचे आवाहन सातारकरांना माजी मंत्री महादेव जानकर यांनी केले. .Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...सातारा पालिकेच्या निवडणुकीसाठी आघाडीतर्फे नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार सुवर्णादेवी पाटील तसेच इतर नगरसेवकपदाच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आयोजित सभेत ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर राष्ट्रीय समाज पक्षाचे संस्थापक महादेव जानकर, माजी आमदार लक्ष्मण माने, काँग्रेसचे राजेंद्र शेलार, समिंद्रा जाधव, ॲड. वर्षा देशपांडे, शहर सुधार समितीचे अस्लम तडसरकर, विक्रांत पवार, सुवर्णादेवी पाटील, नरेंद्र पाटील यांच्यासह मविआच्या मित्रपक्षाचे इतर पदाधिकारी, मान्यवर उपस्थित होते..शशिकांत शिंदे म्हणाले, ‘‘ही सातारा पालिकेची नाही, तर स्वाभिमानाची लढाई आहे. आज भाजपमध्ये सगळेच सुखी आहेत, असे नाही. अनेकांची अडचण झालीय. काहींना सांगताही येत नाही आणि सहनही होत नाही, अशी अवस्था आहे. प्रतिस्पर्धी म्हणतात, आम्ही नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार आयात केला आहे. अहो तुम्हाला सोन्याची पारखच नव्हती. आताच्या निवडणुकीत साताऱ्यात मूळ भाजपला सहा जागा मिळाल्यात. पुढच्या वेळी त्यादेखील मिळणार नाहीत. सुवर्णादेवी पाटील आणि इतर सर्वच उमेदवारांना एक संधी द्यावी. ते सातारकरांच्या विश्वासाला पात्र ठरतील.’’.सातारकरांचा वापर फक्त मतांसाठी होतोय. लोकसभेला मला साताऱ्यात काही ठिकाणी जास्त मते मिळाली. यामुळे नंतरच्या काळात हातावर पोट असणाऱ्यांचे व्यवसाय बंद पाडण्यात आले. कुठे आहे लोकशाही साताऱ्यात? एकदा सातारा पालिकेत बदल घडवा. बदल घडवण्याची क्रांतीची सुरुवात साताऱ्यातून होऊद्या. विकासाची जबाबदारी माझी, असे आश्वासनही शशिकांत शिंदे यांनी यावेळी दिले. यावेळी विक्रांत पवार, अस्लम तडसरकर, लक्ष्मण माने यांचीही भाषणे झाली..सुवर्णादेवी पाटील यांनी भाषणात, मी समाजासाठी निवडणुकीला उभी असून, समाज पाठीशी असल्याने मी कुणालाही घाबरत नाही. मी यापूर्वी ज्याठिकाणी कमळ फुलत नव्हते, त्याठिकाणी ते फुलवले. वरिष्ठ नेत्यांच्या सूचनेनुसार पक्ष वाढवला; पण मला उमेदवारी नाकारण्यात आली. काम करणाऱ्यांसमोर नेहमीच अडचणी उभ्या केल्या जातात. तशाच माझ्यापुढेही करण्यात आल्या. लोकांनी आग्रह केल्याने मी आता निवडणुकीच्या रिंगणात आहे. सातारकरांसाठी माझी लढाई असून, ते साथ देतील, याचा मला विश्वास आहे..सातारकरांचे अंतर्गत पाठबळ महाविकास आघाडीला आहे. सर्वसामान्य घरातील उमेदवार कोणत्याही दबावाला, दमदाटीला न घाबरता आमच्यासोबत ठाम राहिले. लोकांवरही प्रचंड दबाव असून, तो झुगारणे आवश्यक आहे. लोकसभेला सुद्धा लोकांनी मला उचलून धरले होते; पण पिपाणी आडवी आली. निकालानंतर निवडणूक आयोगाला तुतारी वाजवणारा माणूस आणि पिपाणी यातील फरक समजला. नाही तर त्याचवेळी सातारकरांच्या मनातला खासदार झाला असता, असे मत राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे यांनी मंगळवारी सातारा येथील सभेत नोंदवले..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...नरेंद्र पाटील म्हणाले, ‘‘५० वर्षे एकाच घराण्याकडे पालिकेची सत्ता होती. काही चांगल्या गोष्टी झाल्या, तर काही बऱ्या वाईट. गेल्या १५ वर्षांत तर साताऱ्याचा विकास ठप्प झाला. ठेकेदार, बांधकाम व्यावसायिकांना हाताशी धरून जागा हडपण्याचे प्रकार सुरू झालेत. औद्योगिक वसाहतीमध्ये तर कंपन्याच शिल्लक राहात नाहीत. त्या जागा हॉटेल, मंगल कार्यालय, गोडाऊन यासाठी भाड्याने देण्याचे प्रकार सुरू झालेत. आमचे कोणाशी वैयक्तिक शत्रुत्व नाही. केवळ सत्तेतून काय काय झाले? याचा लेखाजोखा मांडत आहोत. ग्रेडसेपरेटर, भुयारी गटार योजना या कोट्यवधी रुपये खर्चून झाल्या; पण एकाही सातारकरला त्याचा फायदा होत नसल्याचे चित्र आहे.’’ भुयारी गटार योजनेचे काम कधी पूर्ण होणार? याची तारीख मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी त्यांच्या सभेत जनतेला सांगावी, असे आव्हान पाटील यांनी दिले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.