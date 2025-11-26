सातारा

Mahadev Jankar: भाजपला सत्तेत येण्‍यास मदत केल्याबद्दल माफी मागायला आलाेय: माजी मंत्री महादेव जानकर; लोकशाही संपवून देशात हुकूमशाही सुरू !

Political Shockwave: माजी मंत्री महादेव जानकर यांनी केलेले धडाकेबाज विधान राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवणारे ठरले आहे. एका सार्वजनिक कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “भाजपला सत्तेत येण्यासाठी मदत करणे ही माझी चूक होती, आणि त्या निर्णयाबद्दल मी आज जनतेची माफी मागतो.”
सातारा : ‘‘भाजपला आम्‍ही सत्तेत येण्‍यास मदत केली. त्‍याची माफी मागायला मी येथे आलो आहे. चुका झाल्‍या. त्‍या आता सुधारू. शरद पवारांचा, उद्धव ठाकरेंचा पक्ष फोडला. माझे चार आमदारही पळवून नेले.’’ लोकशाही संपवून देशात हुकूमशाही सुरू झालीय; पण पुढचे सरकार त्‍यांचे येणार नाही, तर आपले येणार असल्‍याचे सांगत त्‍यांनी सुवर्णादेवी पाटील यांच्‍यासह आघाडीच्‍या सर्व उमेदवारांना निवडून देण्‍याचे आवाहन सातारकरांना माजी मंत्री महादेव जानकर यांनी केले.

